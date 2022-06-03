В Барнауле за 6,6 млн рублей продается «двушка» с панорамными окнами и 3D-стеной с «битыми кирпичами»

«Двушка» с евроремонтом продается в новостройке на ул. Пролетарская, 148 в Барнауле. Ее стоимость — 120 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 6,6 млн рублей. Автор объявления на « Авито » рассказывает, что в квартире «просторно и уютно». А еще в ней имеются два панорамных тонированных балкона.

«Двушка» с евроремонтом продается в новостройке на ул. Пролетарская, 148 в Барнауле за 6,6 млн рублей.

Площадь «двушки» — 55 кв. м. Гостиная и кухня в ней совмещенные. Здесь есть компактный диван, а также белый кухонный гарнитур с барной стойкой.

Одна из стен оклеена 3D-обоями с рисунком «битые кирпичи», а на полу лежит ковер с геометрическим принтом.

А вот на стену в детской нанесена гигантская бабочка. Кроме того, в комнате установлена шведская стенка. На полу лежит ламинат.

Санузел — совмещенный, с ванной и водонагревателем.

Квартира расположена на 11 этаже кирпичной 16-этажки, построенной в 2017 году. По словам продавца, из окон «открывается восхитительный вид на Барнаул».

Дом оборудован двумя лифтами — пассажирским и грузовым, а еще подземной и открытой парковкой. Работает консьерж.

Во дворе обустроены детская и спортивная площадки.

В районе ул. Пролетарской, 148 развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, университеты, поликлиники, торговые центры и продуктовые магазины.