Комбо на улице Сиреневой. Лиловая квартира продается за 4,2 млн рублей в барнаульском доме с фиолетовым подъездом

Площадь «двушки» составляет 43 кв. м. Она расположена на четвертом этаже «9-этажки». По словам продавца, в ней сделан косметический ремонт.
В спальне буквально поселился дух Парижа: потолки здесь натяжные, многоуровневые; шкаф-купе сиреневый как лаванда; на стене висит картина с Эйфелевой башней. В глаза бросаются и дерзкие анималистичные принты: покрывало-«зебра» и коврик-«тигр». На полу лежит ламинат.
В детской поклеены необычные «космические» обои — с небоскребами на фоне межгалактического пространства.
В кухне особенно выделяется «фартук», усыпанный нарисованными розовыми розами. Там есть холодильник, стиральная машина и варочная панель.
В санузле тоже «фиалковые» стены. Он обставлен душевой кабиной, «изумрудным» унитазом, а еще раковиной, встроенной в тумбу.
Кроме того, в квартире имеется балкон. Автор объявления добавил, что также установлены счетчики на воду и электричество.
Во дворе дома на ул. Сиреневой, 13 обустроена детская площадка.
К тому же в районе развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады и школы, поликлиника, почтовое отделение, банк и гипермаркет «Лента».
«Рядом остановка с хорошей транспортной развязкой», — указал автор объявления.