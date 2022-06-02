2 июня
﻿
Недвижимость

Комбо на улице Сиреневой. Лиловая квартира продается за 4,2 млн рублей в барнаульском доме с фиолетовым подъездом

«Двушка» с интерьером в лиловых цветах (но с зеленым унитазом) продается на ул. Сиреневой, 13 в Барнауле. Она расположена в доме с фиолетовым подъездом и стоит 97,764 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,2 млн рублей. Автор объявления на «Авито» уверяет: «В квартире можно заниматься своими делами, не принося неудобств близким».

«Двушка» с интерьером в лиловых цветах продается за 4,2 млн рублей на ул. Сиреневой, 13 в Барнауле.
«Двушка» с интерьером в лиловых цветах продается за 4,2 млн рублей на ул. Сиреневой, 13 в Барнауле.
"Авито".

Площадь «двушки» составляет 43 кв. м. Она расположена на четвертом этаже «9-этажки». По словам продавца, в ней сделан косметический ремонт.

В спальне буквально поселился дух Парижа: потолки здесь натяжные, многоуровневые; шкаф-купе сиреневый как лаванда; на стене висит картина с Эйфелевой башней. В глаза бросаются и дерзкие анималистичные принты: покрывало-«зебра» и коврик-«тигр». На полу лежит ламинат.

В детской поклеены необычные «космические» обои — с небоскребами на фоне межгалактического пространства.

В кухне особенно выделяется «фартук», усыпанный нарисованными розовыми розами. Там есть холодильник, стиральная машина и варочная панель.

В санузле тоже «фиалковые» стены. Он обставлен душевой кабиной, «изумрудным» унитазом, а еще раковиной, встроенной в тумбу.

Кроме того, в квартире имеется балкон. Автор объявления добавил, что также установлены счетчики на воду и электричество.

«Двушка» с интерьером в лиловых цветах продается за 4,2 млн рублей на ул. Сиреневой, 13 в Барнауле.
«Двушка» с интерьером в лиловых цветах продается за 4,2 млн рублей на ул. Сиреневой, 13 в Барнауле.
«Авито».

Во дворе дома на ул. Сиреневой, 13 обустроена детская площадка.

К тому же в районе развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады и школы, поликлиника, почтовое отделение, банк и гипермаркет «Лента».

«Рядом остановка с хорошей транспортной развязкой», — указал автор объявления.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость