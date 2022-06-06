Квартира с «ковровыми» комнатами и «мультяшным» санузлом продается в Барнауле за 4,38 млн рублей

Площадь колоритной «двушки», расположенной на втором этаже, составляет 44,8 кв. м. В ней есть открытый, неостекленный балкон, который выходит во двор. И, кстати, в объявлении говорится, что квартира «находится на солнечной стороне».
Гостиная обставлена столом, тумбой, комодом, бархатным диваном, а еще — увесистым шкафом-сервантом. Во второй комнате тоже имеются шкаф и два дивана.
Санузел в «двушке» раздельный, установлена ванна. Кухня оборудована плитой и холодильником.
Продавец отмечает, что в районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: детские сады № 271, № 153 и № 260, школа № 75, лицей 124, гимназии № 131 и № 79, Алтайский институт культуры (АГИК), детская поликлиника № 7, торговые центры «Огни», «Простор» и «Весна».
Панельный дом построен в 1968 году. Кстати, рядом парк Целинников и «Лесная сказка».