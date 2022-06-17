17 июня
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Недвижимость

Квартира с «кирпичной» стеной и кожаным диваном продается в «сердце» Барнаула за 13,5 млн рублей

Светлая «двушка» с дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на пр. Комсомольский, 45А — на четвертом этаже кирпичной «16-этажки». Автор объявления на «Авито» рассказывает: «Она находится в „тихом“ центре, в „сердце“ города». А стоит квартира 149,667 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 13,5 млн рублей.

Светлая «двушка» с дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на пр. Комсомольский, 45А за 13,5 млн рублей.
Светлая «двушка» с дизайнерским ремонтом продается в Барнауле на пр. Комсомольский, 45А за 13,5 млн рублей.
"Авито".

Площадь «двушки», в которой есть лоджия, составляет 90,2 кв. м. Ее интерьер — лаконичный и строгий. В нем преобладают черный, белый, серый и коричневый цвета.

Квартира обставлена просторным кожаным диваном в форме буквы «Г», кухонным гарнитуром с встроенной техникой, а также обеденным столом, шкафом и кроватью.

Стены здесь креативные: одна украшена геометрическим принтом а-ля «стеклоблоки», а другая стилизована под кирпич.

В объявлении на «Авито» говорится, что во доме на пр. Комсомольский, 45А «улыбчивый» консьерж и «дружелюбные» соседи.

Во дворе обустроена детская площадка. Кроме того, имеется закрытая парковка.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, магазины, торговые центры и остановки общественного транспорта.

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