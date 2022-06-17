Квартира с «кирпичной» стеной и кожаным диваном продается в «сердце» Барнаула за 13,5 млн рублей

Площадь «двушки», в которой есть лоджия, составляет 90,2 кв. м. Ее интерьер — лаконичный и строгий. В нем преобладают черный, белый, серый и коричневый цвета.
Квартира обставлена просторным кожаным диваном в форме буквы «Г», кухонным гарнитуром с встроенной техникой, а также обеденным столом, шкафом и кроватью.
Стены здесь креативные: одна украшена геометрическим принтом а-ля «стеклоблоки», а другая стилизована под кирпич.
В объявлении на «Авито» говорится, что во доме на пр. Комсомольский, 45А «улыбчивый» консьерж и «дружелюбные» соседи.
Во дворе обустроена детская площадка. Кроме того, имеется закрытая парковка.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, магазины, торговые центры и остановки общественного транспорта.