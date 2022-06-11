11 июня
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Недвижимость

В Барнауле за 4,3 млн рублей продается прелестная «трешка» с креслом-качалкой и мини-библиотекой

Уютная «трешка» продается в Барнауле на ул. Юрина, 234 — на четвертом этаже панельной «5-этажки». Стиль ее интерьера — с креслом-качалкой, увесистым торшером и массивной мебелью — слегка напоминает ампир. Однако он «уживается» с плазменным телевизором, а также минималистичными шкафами для книг. Стоимость квартиры — 70,376 тыс. за «жилой квадрат», или 4,3 млн рублей. Автор объявления на «Авито» также рассказывает, что в ней есть балкон.

Уютная «трешка» продается в Барнауле на ул. Юрина, 234 за 4,3 млн рублей.
Уютная «трешка» продается в Барнауле на ул. Юрина, 234 за 4,3 млн рублей.
"Авито".

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 61,1 кв. м. По словам продавца, ее окна выходят на солнечную сторону.

На полах в «трешке» лежат линолеум с рисунком под ламинат, а еще — ковролин. Стены в ней оклеены обоями пастельных цветов.

Кухонный гарнитур, который достанется новому владельцу, здесь светло-зеленый, с глянцевыми «фасадами». Он контрастно смотрится на сером «фартуке» из облицовочного камня. Кроме того, имеется обеденный стол с четырьмя мягкими табуретами.

В прихожей установлен шкаф-купе с зеркалами. Кроме того, в придачу к жилплощади идут небольшая тумба и вешалка для верхней одежды.

Также в объявлении говорится, что санузел в квартире совмещенный.

Панельный дом, где предлагают «трешку», построен в 1974 году. В его дворе оборудованы детская площадка и открытая парковка.

В районе ул. Юрина, 234 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, рынок и аптеки.

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