В Барнауле за 4,3 млн рублей продается прелестная «трешка» с креслом-качалкой и мини-библиотекой

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 61,1 кв. м. По словам продавца, ее окна выходят на солнечную сторону.
На полах в «трешке» лежат линолеум с рисунком под ламинат, а еще — ковролин. Стены в ней оклеены обоями пастельных цветов.
Кухонный гарнитур, который достанется новому владельцу, здесь светло-зеленый, с глянцевыми «фасадами». Он контрастно смотрится на сером «фартуке» из облицовочного камня. Кроме того, имеется обеденный стол с четырьмя мягкими табуретами.
В прихожей установлен шкаф-купе с зеркалами. Кроме того, в придачу к жилплощади идут небольшая тумба и вешалка для верхней одежды.
Также в объявлении говорится, что санузел в квартире совмещенный.
Панельный дом, где предлагают «трешку», построен в 1974 году. В его дворе оборудованы детская площадка и открытая парковка.
В районе ул. Юрина, 234 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, рынок и аптеки.