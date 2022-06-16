«Цветущий» дом с винтовой лестницей продается в Барнауле за 15,92 млн рублей

Площадь дома составляет 398 кв. м. «В нем могут жить две семьи. Конструктивно это возможно, поскольку имеются два входа», — говорится в объявлении.
Этажи коттеджа в центре Барнаула соединяет лакированная винтовая лестница. В нем также обустроены мансарда и «сухой, теплый» подвал.
Продавец рассматривает обмен на двухкомнатную квартиру в Барнауле или дом в ближайшем пригороде.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, торговые центры, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.