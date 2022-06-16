16 июня
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Недвижимость

«Цветущий» дом с винтовой лестницей продается в Барнауле за 15,92 млн рублей

Пятикомнатный, трехэтажный коттедж продается в центре Барнаула — на ул. Никитина. В нем есть санузел, «классная» баня, «просторный» гараж и терраса, а также все коммуникации: электричество, газ, отопление и канализация. Дом находится на участке в 7 соток, рассказывает автор объявления на «Авито». А стоит он 40 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 15,92 млн рублей.

Пятикомнатный, трехэтажный коттедж продается за 15,92 млн рублей в центре Барнаула — на ул. Никитина.
Пятикомнатный, трехэтажный коттедж продается за 15,92 млн рублей в центре Барнаула — на ул. Никитина.
"Авито".

Площадь дома составляет 398 кв. м. «В нем могут жить две семьи. Конструктивно это возможно, поскольку имеются два входа», — говорится в объявлении.

Этажи коттеджа в центре Барнаула соединяет лакированная винтовая лестница. В нем также обустроены мансарда и «сухой, теплый» подвал.

Продавец рассматривает обмен на двухкомнатную квартиру в Барнауле или дом в ближайшем пригороде.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, торговые центры, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта.

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