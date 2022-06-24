24 июня
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Недвижимость

«Однушку» с тремя велюровыми диванами и кофемашиной продают в Барнауле за 4,99 млн рублей

Элегантную «однушку» с остекленной лоджией, тремя диванами и кухонной техникой продают в Барнауле на ул. Ленинградская, 16 — на шестнадцатом этаже кирпичного дома. Ее стоимость — 108 478 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,99 млн рублей. Автор объявления на «Авито» рассказывает, что в квартире сделан дизайнерский ремонт.

Элегантную «однушку» с тремя диванами и кухонной техникой продают в Барнауле на ул. Ленинградская, 16 за 4,99 млн рублей.
Элегантную «однушку» с тремя диванами и кухонной техникой продают в Барнауле на ул. Ленинградская, 16 за 4,99 млн рублей.
"Авито".

Площадь «однушки» составляет 46 кв. м. Стены и ламинат в ней — светлые, приглушенных цветов. А с потолка «смотрят» длинные лофт-светильники с яркими лампочками.

В объявлении на «Авито» говорится, что квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой. Здесь есть кухонный гарнитур, индукционная варочная панель, встроенные кофемашина и микроволновка, холодильник, а также три велюровых дивана (кстати, один из них — в лоджии).

Санузел — совмещенный, с итальянской сантехникой и плиткой.

По словам продавца, окна «однушки» выходят во двор.

В «21-этажкие» на ул. Ленинградская, 16 оборудованы подземная и открытая парковки.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности гимназия № 123, детские сады № 234 и № 235, Барнаульский зоопарк, поликлиника и остановки общественного транспорта.

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