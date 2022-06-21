Игра престолов: в Барнауле можно стать «королем» всего за 21 млн рублей

Четырехкомнатная квартира с двухуровневыми потолками, люстрами из богемского стекла и керамогранитным полом продается в Барнауле на « Авито ». Находится «дворец» в ЖК «Лапландия» по адресу ул. Солнечная поляна, 81. Стоит квартира 21 млн рублей (155 тыс. рублей) за кв. м.

Автор объявления пишет, что в квартире есть три спальни, гостиная, два полноценных санузла, кухня, гардеробная. В лоджии можно и работать, и отдыхать — она разделена на две части. В квартире дизайнерский ремонт в стиле «неоклассика»: белые стены, потолки, черно-белая мебель.

4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито» 4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито» 4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито» 4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито» 4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито» 4-к. квартира , 135 м², 2/16 эт. «Авито»

В ремонте использовались эксклюзивные материалы из Италии: премиальная мебель и техника, итальянская плитка, кондиционеры, теплый пол.