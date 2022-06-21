Игра престолов: в Барнауле можно стать «королем» всего за 21 млн рублей

Автор объявления пишет, что в квартире есть три спальни, гостиная, два полноценных санузла, кухня, гардеробная. В лоджии можно и работать, и отдыхать — она разделена на две части. В квартире дизайнерский ремонт в стиле «неоклассика»: белые стены, потолки, черно-белая мебель.
В ремонте использовались эксклюзивные материалы из Италии: премиальная мебель и техника, итальянская плитка, кондиционеры, теплый пол.
«Приходите на просмотр! Будем рады показать не квартиру, а дворец» — игриво приглашает будущих царей и королей продавец недвижимости.