23 июня
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Недвижимость

Квартиру с ванной комнатой для «римских богинь» продают в Барнауле за 26 млн рублей

«Четырешку» с итальянской мозаикой и витражами можно найти на «Авито». Автор объявления указывает, что вся мебель привезена из Испании и Италии, а потенциальному покупателю в подарок будет предложен гараж на две машины.

4-к. квартира, 167,5 м², 4/10 эт.
4-к. квартира, 167,5 м², 4/10 эт.
"Авито"

Четырехкомнатное жилье находится по адресу ул. Шумакова, 16. Площадь составляет 167.5 кв.м. В квартире есть два санузла, балкон, изолированные комнаты. Витражи можно встретить на стенах (один из них находится в ванной комнате) и потолке, а мозаику — на полу, в самом центре коридора.

В объявлении говорится, что ремонт сделан по дизайнерскому проекту с использованием дорогих материалов. Например, на кухне есть каменная столешница, а на балконе — широкоформатный керамогранит. Некоторые стены украшены картинами с греческими музами.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, торговые центры, магазины и остановки общественного транспорта.

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