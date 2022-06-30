30 июня
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Недвижимость

Коттедж с тремя гостевыми домиками и двумя бассейнами продается рядом с Барнаулом за 55 млн рублей

Трехэтажный дом площадью 454 кв.м. на участке 45 соток продают с. Бобровка. Автор объявления на «Авито» указывает, что он находится в «экологически чистом и живописном» месте.

Коттедж 454 м² на участке 45 сот.
Коттедж 454 м² на участке 45 сот.
"Авито"

В доме есть несколько спален и санузлов, отдельная гостиная с камином (ее площадь — 200 кв.м.), бильярдная и оружейная комнаты, винный погреб, домашний банный комплекс с баром и бассейном. И, кстаии, можно полюбоваться на близлежащие леса с двух балконов и мансарды.

В объявлении говорится, что коттедж отлично подойдет для семьи с маленькими детьми — на участке обустроены детские площадки и летний уличный бассейн.

Продавец отмечает, что здесь можно держать лошадей, скот или птицу. Для этого имеются хозпостройки, дровяник и загон для скота. На участке также есть место для выращивания дикий деревьев.

На территории оборудована котельная (два электрокотла и один твердотопливный). Есть две скважины с чистой питьевой водой. А еще обустроены два гаража, в которых можно уместить по две машины, и — три гостевых домика.

В селе Бобровка развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, продуктовые магазины, банки и почта. До центра Барнаула ехать 20 минут по трассе.

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