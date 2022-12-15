Двухэтажную квартиру со стеклянными потолками и лифтом продают за 370 млн рублей в Москве

В квартире восемь жилых комнат, ее площадь — 520 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 711 тыс. рублей.
Пентхаус занимает последние два этажа, 15 и 16. Отсюда открывается прекрасный вид на город и ночное небо, благодаря большим панорамным окнам. Можно любоваться Москвой-рекой и небоскребами «Москва-Сити».
В пентхаусе сделали отделку в классическом стиле. Высота потолков от 3,1 до 6 м. Здесь уже есть мебель и качественная техника. А между этажами хозяев перемещает лифт.
В квартире есть гостиная с панорамным остеклением, две кухни, столовая. Оборудованы шесть спален — большая часть из них детские комнаты. А также пять санузлов и четыре гардеробные.
Рядом с домом находятся множество кофеен и продуктовых магазинов. В шаговой доступности школы, больницы, банки.
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