15 декабря
﻿
Недвижимость

Двухэтажную квартиру со стеклянными потолками и лифтом продают за 370 млн рублей в Москве

Двухуровневую квартиру с огромным панорамным окном вместо потолка и лифтом продают за 370 млн рублей в Москве. Она находится на Ружейном пер., 3. Объявление размещено на Авито.

Двухэтажную квартиру со стеклянными потолками и лифтом продают за 370 млн рублей в Москве
Двухэтажную квартиру со стеклянными потолками и лифтом продают за 370 млн рублей в Москве
Авито

В квартире восемь жилых комнат, ее площадь — 520 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 711 тыс. рублей.

Пентхаус занимает последние два этажа, 15 и 16. Отсюда открывается прекрасный вид на город и ночное небо, благодаря большим панорамным окнам. Можно любоваться Москвой-рекой и небоскребами «Москва-Сити».

В пентхаусе сделали отделку в классическом стиле. Высота потолков от 3,1 до 6 м. Здесь уже есть мебель и качественная техника. А между этажами хозяев перемещает лифт.

В квартире есть гостиная с панорамным остеклением, две кухни, столовая. Оборудованы шесть спален — большая часть из них детские комнаты. А также пять санузлов и четыре гардеробные.

Рядом с домом находятся множество кофеен и продуктовых магазинов. В шаговой доступности школы, больницы, банки.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость