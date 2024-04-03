3 апреля
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Недвижимость

Двухуровневую квартиру в уникальном доме продают в Барнауле за 20 млн рублей

Квартиру в кирпичном доме 1999 года постройки продают в Барнауле за 20 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Анатолия, 20.

Двухуровневую квартиру в уникальном доме продают в Барнауле за 20 млн рублей.
Двухуровневую квартиру в уникальном доме продают в Барнауле за 20 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 126, 5 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 158 тыс. рублей.

Продавец отмечает хорошее качество постройки, а также отличную звукоизоляцию.

Квартира имеет удачную планировку в два уровня, все комнаты изолированы, окна выходят на солнечную сторону.

На первом уровне расположены: гостевой с/у, большая кухня с выходом на лоджию, гостиная также с выходом на лоджию.

На втором уровне есть две спальни с выходом на лоджию и ванная.

Дом расположен в центре города, в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности университеты, банки, магазины. Рядом расположены школа, детский сад, стадион, школа искусств.

Новым владельцам остается встроенная мебель и техника: качественная кухня, вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, камин.

Ранее сообщалось, что трешку с зеркальным потолком и идеальной зоной отдыха продают в Барнауле за 14,6 млн рублей.

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