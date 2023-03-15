Двушку с видом на Дом правительства и гостиницу «Украина» продают в Москве за 37 млн рублей

Двушка находится на Краснопресненская набережной, 2/1. С нее открывают виды на набережную Тарас Шевченко, Дом правительства РФ и гостиницу «Украина», которая принадлежит сети «Рэдиссон Коллекшн».
Квартира в фасадном сталинском доме с потолками 3,3 метра. Расположена на южной стороне.
Планировка квартиры: коридор с гардеробной нишей 10 кв. м, санузел 8,8 кв. м, изолированная спальня 15,5 кв.м. гостиная 24,1 кв. м, кухня 9,4 кв.м.
А вот другая квартира в этом же доме, но с видом во двор, стоит уже 10 млн рублей меньше. Площадь у нее — 61 кв. м.
Ранее мы рассказывали про трешку с панорамными окнами и видом на море в Сочи за 10 млн рублей.