15 марта
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Недвижимость

Двушку с видом на Дом правительства и гостиницу «Украина» продают в Москве за 37 млн рублей

Двухкомнатную квартиру в Москве продают за 37 млн рублей. Несмотря на цену, площадь у нее, можно сказать, крохотная — всего 67,8 кв. м. Зато какие виды! Объявление разместили на «Циан».

2-комн. квартира, 67,8 кв.м в Москве.
2-комн. квартира, 67,8 кв.м в Москве.
"Циан"

Двушка находится на Краснопресненская набережной, 2/1. С нее открывают виды на набережную Тарас Шевченко, Дом правительства РФ и гостиницу «Украина», которая принадлежит сети «Рэдиссон Коллекшн».

Квартира в фасадном сталинском доме с потолками 3,3 метра. Расположена на южной стороне.

Планировка квартиры: коридор с гардеробной нишей 10 кв. м, санузел 8,8 кв. м, изолированная спальня 15,5 кв.м. гостиная 24,1 кв. м, кухня 9,4 кв.м.

А вот другая квартира в этом же доме, но с видом во двор, стоит уже 10 млн рублей меньше. Площадь у нее — 61 кв. м.

Ранее мы рассказывали про трешку с панорамными окнами и видом на море в Сочи за 10 млн рублей.

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