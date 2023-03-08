8 марта
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Недвижимость

Трешку с панорамными окнами и видом на море продают в Сочи за 10 млн рублей

Трехкомнатную квартиру площадью 145 кв. м продают в Сочи по адресу Курортный проспект, 108/16. Объявление разместили на «Циан».

Трешка в Сочи с видом на море.
Трешка в Сочи с видом на море.
"Циан"

Квартира расположена на 12 этаже элитного 16-этажного дома в 300 метрах от берега. Жилой квадрат в ней стоит 68 тыс. рублей.

В жилье есть кухня 20 кв. м, совмещенная с гостиной, две ванные комнаты, две спальни.

В шаговой доступности расположены медицинский центр, санаторий «Актер», отделение Сбербанка, аптека и магазины. Общеобразовательные школы и детские сады находятся в соседних районах.

Добраться до них можно на общественном транспорте.

Расстояние до центра Сочи и морского вокзала составляет 8 км. За счет рядом проходящей центральной улицы, добраться на автомобиле можно за 10 минут.

Для сравнения, трешка в центре Барнаула стоит 11,5 млн. Жилой квадрат в ней — 100 тыс. рублей.

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