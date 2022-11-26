Экс-хозяин «Губернского лекаря» остановил строительство небоскреба в Барнауле из-за спецоперации

Комяков заявил, что не собирается реализовывать большие проекты в сложившейся обстановке.
Три года назад он выкупил участки на территории (адрес дома — пр. Красноармейский, 50) за 86,6 млн рублей на торгах. Там выставили землю обанкротившегося «Стройгаза».
Но пандемия и спецоперация «не внушают оптимизма в плане будущих продаж и перспектив».
Ранее «Строительная перспектива» объединила несколько участков, очистила их от мусора и зарослей, а также обнесла забором. Проект прошел градсовет, но создавать рабочую документацию так и не начали.
Кстати, Андрей Комяков продал компании кемеровского предпринимателя Олега Казанского сеть аптек «Губернский лекарь».
Ранее две стройки заморозили в Барнауле.