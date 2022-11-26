28 ноября
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Недвижимость

Экс-хозяин «Губернского лекаря» остановил строительство небоскреба в Барнауле из-за спецоперации

Владелец компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков остановил строительство 75-метрового небоскреба на пересечении ул. Партизанской и пр. Красноармейского из-за СВО и коронавируса, сообщает «Толк».

Андрей Комяков.
Андрей Комяков.
Анна Зайкова

Комяков заявил, что не собирается реализовывать большие проекты в сложившейся обстановке.

Три года назад он выкупил участки на территории (адрес дома — пр. Красноармейский, 50) за 86,6 млн рублей на торгах. Там выставили землю обанкротившегося «Стройгаза».

Но пандемия и спецоперация «не внушают оптимизма в плане будущих продаж и перспектив».

Ранее «Строительная перспектива» объединила несколько участков, очистила их от мусора и зарослей, а также обнесла забором. Проект прошел градсовет, но создавать рабочую документацию так и не начали.

Кстати, Андрей Комяков продал компании кемеровского предпринимателя Олега Казанского сеть аптек «Губернский лекарь».

Ранее две стройки заморозили в Барнауле.

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