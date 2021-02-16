Экс-жена Джигарханяна рассказала, какие счета приходят за жилье на Рублевке

Квартиру на Рублевском шоссе Цымбалюк-Романовская покупала, когда была в браке с Джигарханяном. После развода она осталась там жить.

Как отметила пианистка, ей кажется, что оплата не завышена — все цены приемлемы.

«Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает. У меня выходит от 13 до 18 тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ. Все зависит от времени года», — отметила пианистка.

Она также отметила, что творческие люди не особенно разбираются в этих квитанциях.

«Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости», — пояснила Цымбалюк-Романовская.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле обсуждали рост тарифов. Советуем прочитать, если интересно, что нужно сделать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ.