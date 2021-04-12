Эксперты объяснили, почему «нельзя превышать план по расселению» аварийного жилья

Во-первых, как отметила юрист Ольга Карпова, процесс специально и искусственно затягивают, причем могут и на несколько лет.

«Необходимо написать заявление, что дом находится в аварийном состоянии. Будет создана комиссия. К сожалению, создают очень длительный период времени: кому-то через три месяца, кому-то через три года. Комиссия обследует объекты, дает свое заключение. На его основании либо находят компромиссы по расселению, либо через суд обязывают администрацию принять определенные меры. Если в суд идти не хотят, то заявления в прокуратуру и стройнадзор неплохо помогают», — рассказала она.

Впрочем, суды тоже настроены на то, чтобы максимально дольше подвергать риску жизни людей в разваливающихся домах.

Карпова подчеркнула, что сама лично вела сотни дел по признанию жилья аварийным, однако в суде лишь два истца из 300 смогли получить новое жилье.

Аварийное жилье в Барнауле. vk.com/civilpatrol.

Во-вторых, как объяснил председатель координационного совета «Народный контроль ЖКХ» Роман Казаков, деньги приходится просить у Москвы, однако главы регионов не спешат докладывать центру реальную ситуацию.

«Здесь же очень простая составляющая. Она касается рейтинга губернатора по ключевым параметрам. Один из них — состояние жилфонда и объемов ветхого аварийного жилья. Никто не хочет выглядеть плохо. И все стараются. Есть план по расселению 200 домов, сейчас мы их признаем аварийными, получим деньги. А признаем 300 — будем выглядеть хуже на фоне, к примеру, Новосибирской области. А уже не хотелось бы. Потому что есть лидеры, аутсайдеры. Кто-то лучше справляется, кто-то хуже. Но выпадать из общей картины никто не хочет», — разъяснил эксперт.

В итоге получается, что власти всех регионов смотрят друг на друга, пытаются не выпадать из рейтинга и расселяют людей «пятилетками».

При этом на бумаге расселение работает замечательно — все механизмы очень четко прописаны, но проблемы начинаются, когда доходит до дела.

Ранее в Алтайском крае жители поселка обратились к президенту и губернатору, потому что их дом уже разваливается.