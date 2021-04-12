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Недвижимость

Эксперты объяснили, почему «нельзя превышать план по расселению» аварийного жилья

Красноярские эксперты, выясняя причины долгого расселения жильцов аварийных домов, назвали несколько объясняющих факторов, сообщает «ТВК Красноярск».

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54.
Аварийный дом на ул. Гоголя, 54.
ИД "Алтапресс".

Во-первых, как отметила юрист Ольга Карпова, процесс специально и искусственно затягивают, причем могут и на несколько лет.

«Необходимо написать заявление, что дом находится в аварийном состоянии. Будет создана комиссия. К сожалению, создают очень длительный период времени: кому-то через три месяца, кому-то через три года. Комиссия обследует объекты, дает свое заключение. На его основании либо находят компромиссы по расселению, либо через суд обязывают администрацию принять определенные меры. Если в суд идти не хотят, то заявления в прокуратуру и стройнадзор неплохо помогают», — рассказала она.

Впрочем, суды тоже настроены на то, чтобы максимально дольше подвергать риску жизни людей в разваливающихся домах.

Карпова подчеркнула, что сама лично вела сотни дел по признанию жилья аварийным, однако в суде лишь два истца из 300 смогли получить новое жилье.

Аварийное жилье в Барнауле.
Аварийное жилье в Барнауле.
vk.com/civilpatrol.

Во-вторых, как объяснил председатель координационного совета «Народный контроль ЖКХ» Роман Казаков, деньги приходится просить у Москвы, однако главы регионов не спешат докладывать центру реальную ситуацию.

«Здесь же очень простая составляющая. Она касается рейтинга губернатора по ключевым параметрам. Один из них — состояние жилфонда и объемов ветхого аварийного жилья. Никто не хочет выглядеть плохо. И все стараются. Есть план по расселению 200 домов, сейчас мы их признаем аварийными, получим деньги. А признаем 300 — будем выглядеть хуже на фоне, к примеру, Новосибирской области. А уже не хотелось бы. Потому что есть лидеры, аутсайдеры. Кто-то лучше справляется, кто-то хуже. Но выпадать из общей картины никто не хочет», — разъяснил эксперт.

В итоге получается, что власти всех регионов смотрят друг на друга, пытаются не выпадать из рейтинга и расселяют людей «пятилетками».

При этом на бумаге расселение работает замечательно — все механизмы очень четко прописаны, но проблемы начинаются, когда доходит до дела.

Ранее в Алтайском крае жители поселка обратились к президенту и губернатору, потому что их дом уже разваливается.

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