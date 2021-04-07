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Недвижимость

Эксперты: платежи по ипотеке вырастут до 40% после отмены льгот

Эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

При популярном сроке ипотеки на 15 лет и сумме первоначального взноса 15% после отмены субсидированной ставки на новостройки она вырастет с минимального значения 5,85% до 8%. Итоговая стоимость квартиры с учетом переплаты по процентам вырастет почти на 13%, приводят мнение участников рынка недвижимости «Известия».

Переплата при этом увеличится почти вдвое — на 42,7%. На сегодня размер компенсации банкам со стороны государства составляет порядка 40% от текущей ставки. Если будет отменена программа господдержки, разница будет включена в размер процентной ставки по ипотеке.

Удорожание ипотеки обернется сокращением спроса на квартиры, пишет News.ru.

Льготная ипотека под 6,5% годовых действует с апреля прошлого года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что программу надо продлить в 24 регионах страны.

Между тем Алтайский край попал в список регионов, где наблюдается дефицит новостроек.

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