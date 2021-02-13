Эксперты предлагают продлить льготную ипотеку, но не для всех регионов

Госпрограмма субсидирования ставок по ипотеке для новостроек до 6,5% годовых была запущена весной прошлого года. Она была призвана поддержать спрос на рынке жилья в период затухания экономической активности на фоне пандемии. «Ковидная» ипотека дала свои плоды — строительная отрасль не сбавила темпов развития, а население получило прекрасную возможность купить первую квартиру или улучшить жилищные условия.
Минувшей осенью Правительство РФ с одобрения Владимира Путина продлило действие программы до 1 июля.
Однако подогретый таким образом спрос спровоцировал резкий рост цен на жилье, причем как на первичном рынке, так и на вторичном. Появился риск, что тенденция сведет на нет выгоду для самих заемщиков. Поэтому в Правительстве и Центробанке ведется обсуждение вопроса о том, продлевать льготную ипотеку или нет.
Специалисты ЦБ и Минэкономразвития склоняются к тому, чтобы продлить, но только в тех регионах, где социально-экономическая ситуация и средний уровень доходов населения не способствует развитию жилищного строительства.
По оценке Вячеслава Дусалеева только в 10−15 регионах «ковидная» ипотека потеряет свой экономический смысл. В остальных субъектах РФ — а таких около 70-ти — польза льготного кредитования сохранится, особенно в случае стабилизации цен.
Пока о списке регионов, где могут отменить господдержку покупки квартир в новостройка, речь не ведется. О том, где следует отменить льготную ипотеку станет известно после детального анализа ситуации.