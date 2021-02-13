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Недвижимость

Эксперты предлагают продлить льготную ипотеку, но не для всех регионов

Аналитики сходятся во мнении, что госпрограмму льготной ипотеки после 1 июля следует продлить для большинства регионов, кроме 10−15-ти, где выгоды от нее для заемщиков там будут окончательно нивелированы продолжающимся ростом цен на жилье. Об этом, ссылаясь на гендиректора компании «Метр квадратный» Вячеслава Дусалеева, пишет портал «Единый ресурс застройщиков».

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Госпрограмма субсидирования ставок по ипотеке для новостроек до 6,5% годовых была запущена весной прошлого года. Она была призвана поддержать спрос на рынке жилья в период затухания экономической активности на фоне пандемии. «Ковидная» ипотека дала свои плоды — строительная отрасль не сбавила темпов развития, а население получило прекрасную возможность купить первую квартиру или улучшить жилищные условия.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Минувшей осенью Правительство РФ с одобрения Владимира Путина продлило действие программы до 1 июля.

Однако подогретый таким образом спрос спровоцировал резкий рост цен на жилье, причем как на первичном рынке, так и на вторичном. Появился риск, что тенденция сведет на нет выгоду для самих заемщиков. Поэтому в Правительстве и Центробанке ведется обсуждение вопроса о том, продлевать льготную ипотеку или нет.

Специалисты ЦБ и Минэкономразвития склоняются к тому, чтобы продлить, но только в тех регионах, где социально-экономическая ситуация и средний уровень доходов населения не способствует развитию жилищного строительства.

Новостройка в Барнауле.
Новостройка в Барнауле.
ПАО «Ростелеком»

По оценке Вячеслава Дусалеева только в 10−15 регионах «ковидная» ипотека потеряет свой экономический смысл. В остальных субъектах РФ — а таких около 70-ти — польза льготного кредитования сохранится, особенно в случае стабилизации цен.

Пока о списке регионов, где могут отменить господдержку покупки квартир в новостройка, речь не ведется. О том, где следует отменить льготную ипотеку станет известно после детального анализа ситуации.

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