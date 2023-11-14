Экспертов насторожила «квартирность» общежития, которое построят в Барнауле

Где будут строить
Два девятиэтажных корпуса планируют возвести на ул. Чеглецова, 25а. В зоне, к которой относится эта территория, можно строить только объекты специального и культурно-бытового обслуживания – в том числе общежития. Площадка уже расчищена под строительство.
Вокруг – сформированный квартал с пятиэтажками и девятиэтажками, бизнес-центром, гостиницей, частными домами и т.п. В пешей доступности – сквер Химиков, пятая поликлиника и т.д. Судя по плану, у одного из корпусов общежития будет вид на 59-ю школу.
1,25 га – площадь участка.
14,3 тыс. кв. м – общая площадь квартир.
Что насторожило
Корпуса будут располагаться перпендикулярно друг к другу. В здании, выходящем главным фасадом к ул. Чеглецова, будут помещения общественного назначения, в том числе администрация и подсобки.
«Это не классическое общежитие с длинным коридором и комнатами. Это те же самые квартиры, по нормативам не отличаются от обычных жилых домов» - отметил докладчик Евгений Башкиров.
Судя по плану этажа, в каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы – иногда даже разделенные. На человека приходится не менее 30 кв. м.
Расположение квартир – секционное.
Во дворе площадки для отдыха взрослых и игр детей значительно больше, чем в обычных жилых домах, что компенсирует небольшой размер спортивных, добавил архитектор. Предусмотрели место для 173 мест для автомобилей – по 0,5 на каждую квартиру.
«Квартирный тип» насторожил экспертов – они уточнили, для кого и на каких условиях будут предоставлять это жилье. Зампредседателя градостроительного совета Антон Воробьев опасается, что застройщик нашел способ обойти 214 Федеральный закон «О долевом участии в строительстве».
Представительница «Жилищной инициативы» объяснила, что это служебное жилье, которое компания будет предоставлять своим сотрудникам.
Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко попросил юристов компании уточнить, как в таких квартирах будут регистрировать жильцов.
Главный Архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в городе работают строители из Центральной Азии. «Не получим ли мы союзную республику в миниатюре на 320 семей?» - уточнил он.
Представительница застройщика ответила, что в компании работают не только иностранцы и они тоже нуждаются в жилье.
Карнизная чехарда
Также интерес экспертов вызвали фасады. Здания возведут из силикатного кирпича, которые далее покрасят. Архитектурные детали выполнят из пенополиуреатана. Вопросы вызвали именно карнизы, которые «разбежались» по парадном фасаду.
— В этом случае карнизы сделаны произвольно и ничего кроме дробности фасаду не дают, - отметил архитектор Сергей Боженко.
— Архитектура неплохая, но из-за разрывных карнизов длинный фасад выглядит раздробленным. Его «причесать», убрать чехарду с карнизами — и будет отлично, — сказал архитектор Сергей Шадрин.
Как объяснил Евгений Башкиров, архитекторы хотели сделать одно здание визуально выше другого.
Проект приняли, попросив заказчика предоставить письменные объяснения, кому и как будут передавать жилые помещения и за чей счет планируют строить общежитие.