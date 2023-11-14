Экспертов насторожила «квартирность» общежития, которое построят в Барнауле

«Жилищная инициатива» построит в Железнодорожном районе для своих сотрудников общежитие, которое мало чем будет уступать обычному многоквартирному дому. Эскиз на градостроительном совете представил «Алтайгражданпроект».

Где будут строить

Два девятиэтажных корпуса планируют возвести на ул. Чеглецова, 25а. В зоне, к которой относится эта территория, можно строить только объекты специального и культурно-бытового обслуживания – в том числе общежития. Площадка уже расчищена под строительство.

Вокруг – сформированный квартал с пятиэтажками и девятиэтажками, бизнес-центром, гостиницей, частными домами и т.п. В пешей доступности – сквер Химиков, пятая поликлиника и т.д. Судя по плану, у одного из корпусов общежития будет вид на 59-ю школу.

1,25 га – площадь участка.

14,3 тыс. кв. м – общая площадь квартир.

Проект общежития на ул. Чеглецова, 25а. Алтайгражданпроект

Что насторожило

Корпуса будут располагаться перпендикулярно друг к другу. В здании, выходящем главным фасадом к ул. Чеглецова, будут помещения общественного назначения, в том числе администрация и подсобки.

«Это не классическое общежитие с длинным коридором и комнатами. Это те же самые квартиры, по нормативам не отличаются от обычных жилых домов» - отметил докладчик Евгений Башкиров.

Судя по плану этажа, в каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы – иногда даже разделенные. На человека приходится не менее 30 кв. м.

Проект общежития на ул. Чеглецова, 25а. Алтайгражданпроект

Расположение квартир – секционное.

Во дворе площадки для отдыха взрослых и игр детей значительно больше, чем в обычных жилых домах, что компенсирует небольшой размер спортивных, добавил архитектор. Предусмотрели место для 173 мест для автомобилей – по 0,5 на каждую квартиру.

«Квартирный тип» насторожил экспертов – они уточнили, для кого и на каких условиях будут предоставлять это жилье. Зампредседателя градостроительного совета Антон Воробьев опасается, что застройщик нашел способ обойти 214 Федеральный закон «О долевом участии в строительстве».

Представительница «Жилищной инициативы» объяснила, что это служебное жилье, которое компания будет предоставлять своим сотрудникам.

Проект общежития на ул. Чеглецова, 25а. Алтайгражданпроект

Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко попросил юристов компании уточнить, как в таких квартирах будут регистрировать жильцов.

Главный Архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в городе работают строители из Центральной Азии. «Не получим ли мы союзную республику в миниатюре на 320 семей?» - уточнил он.

Представительница застройщика ответила, что в компании работают не только иностранцы и они тоже нуждаются в жилье.

Карнизная чехарда

Также интерес экспертов вызвали фасады. Здания возведут из силикатного кирпича, которые далее покрасят. Архитектурные детали выполнят из пенополиуреатана. Вопросы вызвали именно карнизы, которые «разбежались» по парадном фасаду.

— В этом случае карнизы сделаны произвольно и ничего кроме дробности фасаду не дают, - отметил архитектор Сергей Боженко.

— Архитектура неплохая, но из-за разрывных карнизов длинный фасад выглядит раздробленным. Его «причесать», убрать чехарду с карнизами — и будет отлично, — сказал архитектор Сергей Шадрин.

Проект общежития на ул. Чеглецова, 25а. Алтайгражданпроект

Как объяснил Евгений Башкиров, архитекторы хотели сделать одно здание визуально выше другого.

Проект приняли, попросив заказчика предоставить письменные объяснения, кому и как будут передавать жилые помещения и за чей счет планируют строить общежитие.