Квартиру для любителей посмотреть на горы продают в Барнауле за 9,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пионеров, 1.

Элегантную четырехкомнатную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 9,9 млн рублей.

Общая площадь четырешки 100 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 99 тыс. рублей.

На кухне есть вся бытовая техника, милый синий диван и прозрачный стол. На такой кухне точно захочется готовить очаровательные панкейки.

Посреди коридора висят красивые фотообои в виде гор. Любите Алтая заценят.

В квартире выполнена узаконенная перепланировка по продуманному дизайн-проекту. Три спальни, при этом комната родителей располагается вдали от детских.

Также имеется два современных кондиционера Balu.

Владельцы отмечают большую кладовку и гардеробную, куда можно положить все вещи и примеряться прямо как в фильмах.

На площадке всего три квартиры, а сами соседи не шумные и респектабельные.

Рядом есть хорошие школы и детские сады, поликлиника, ТЦ Пионер, парк "Изумрудный" и Площадь Октября.

Сама четырешка на 12 этаже из 14 имеющихся.

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