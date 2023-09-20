20 сентября
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Недвижимость

Светлую трешку с собственным мини-баром продают в Барнауле за 10,9 млн рублей

Трехкомнатная квартира в светлых тонах продается в Барнауле за 10,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 6-я Нагорная, 15Г/9.

Светлую трешку с собственным мини-баром продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
Светлую трешку с собственным мини-баром продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 82 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 134 тыс. рублей.

Самое интересное, что есть в трешке - это крутой холодильник с мини баром. Большая ванная комната, а также очень уютный балкон, на котором по вечерам можно читать книгу и пить какао.

Квартира располагается в монолитном доме на 2 этаже из 16 имеющихся. Кстати, год постройки самого дома - 2020 год.

Новым жильцам достанется кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина и водонагреватель.

Высота потолков - 2,7 м. Что смотрится очень комфортно.

Важно, что дом расположен в зеленом районе города. Любителям чистого воздуха должна подойти такая квартира.

Ранее что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей.

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