Не склад, а клад. Три будущих здания, которые не должны изуродовать Барнаул

Градостроительный совет рассмотрел эскизы нескольких знаний – не самых больших и уникальных. Но, по мнению неуклонных экспертов, даже гараж и овощехранилище должны быть привлекательными и выразительными. Как над такими объектами поколдовали барнаульские архитекторы – расскажем в материале altapress.ru.

Вдохновленный панельками

Мастерская Золотова представила проект магазина на ул. Малахова, 76а.

Здание будет находиться в области между ул. Антона Петрова и ул. Георгия Исакова в окружении жилой панельной застройки.

Прямоугольный двухэтажный объект выполнят в теплой цветовой гамме. Первый этаж облицуют красным керамическим кирпичом, второй – закроют светлой штукатуркой. Дополнят картину архитектурные детали из белого композитного материала.

Центральный фасад украсит панорамное остекление. Вверх обрамит фриз из металла под дерево – это отсылка к порыжевшим лоджиям соседних домов. Вечером все это и главный вход на углу будет выделять архитектурная подсветка.

Въехать на участок можно с местного проезда. Загружать товары будут с дворового фасада. В торце организуют служебный вход.

Территорию у здания озеленят, здесь поставят скамейки.

Архитектор Александр Деринг предложил Золотову переговорить с заказчиком и оформить дворовой фасад, а также территорию перед ним. «Здание получилось островное. Но за ним есть дом, сквер и прочее. Место активное», - сказал он.

Владимир Золотов объяснил, что между жилым домом и будущем объектом находятся гаражи и погреба и вторгаться туда - нет возможности.

Окрестности ул. Малахова, 76а. Мастерская Золотова Окрестности ул. Малахова, 76а. Мастерская Золотова Окрестности ул. Малахова, 76а. Мастерская Золотова

По мнению члена градсовета Евгения Носенко, потенциал площадки использовали слабо.

«Прекрасно заложенная широченная улица. Для чего-то ведь резервировали крупную площадку, где сейчас будет маленький-маленький объект. В градостроительном смысле нет завершенностью, мелковато, коротковато», - заметил он.

Архитектор Евгений Башкиров предложил принять проект с условием, что с парапета уберут рыжий цвет. «Здание небольшое и столько отделочных материалов. Будет чище», - сказал эксперт.

Эскиз одобрили.

650 кв. м – площадь участка;

322 кв. м – площадь застройки;

577 кв. м – общая площадь здания.

Серьезная замена

Также Владимир Золотов представил проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2, на подъезде к пр. Космонавтов.

Сейчас на месте будущего объекта находится овощехранилище. Его место займет магазин-склад –более «серьезное» строение: двухэтажное, с широко остекленным центральным фасадов, в стильных бело-серых тонах, с акцентом на углу. Все это, как сказал архитектор, может просматриваться с пр. Ленина.

Проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2. Мастерская Золотова Проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2. Мастерская Золотова Проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2. Мастерская Золотова Проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2. Мастерская Золотова

Отделка в основном состоит из трех материалов – сэндвич-панели, металл и темный облицовочный кирпич.

Вечерняя подсветка подчеркнет силуэт здания и входные группы.

Эксперты выразили сомнение, что половину объекта не будут занимать офисы. «Для склада достаточно трех парковок, зачем 24 машиноместа на участке?» - сказал Евгений Носенко.

Проект реконструкции здания на ул. Германа Титова, 2. Мастерская Золотова

Эскиз одобрили, поручив определить вид функционального использования. Это нужно, чтобы понять: достаточно ли далеко будущее здание будет находиться от соседней АЗС.

3,1 тыс. кв. м. – площадь участка;

818 кв. м. – площадь застройки;

1,4 тыс. м. – общая площадь здания.

Улучшенный гараж

Последний объект, о котором мы расскажем, будет находиться на Павловском тракте, 313л. Это гараж для сельхозтехники компании CLAAS, который во второй раз представил архитектор Павел Гуркович.

Ранее экспертам не понравилась простая «коробка» из светло-серых сэндвич панелей. Архитектор Сергей Боженко подчеркивал, что на главной улице на въезде в город должны быть только выразительные объекты.

Проект гаража на Павловском тракте, 313л. Павел Гуркович Проект гаража на Павловском тракте, 313л. Павел Гуркович

В этот раз в эскизе представили более акцентный фасад с небольшими порталами и парапетами. Серый и темно-серый цвета в фасаде связывают гараж с существующими зданиями на площадке.

Заказчик не позволил архитектору сделать стеклянные ворота, как советовали эксперты, иначе здание будет выглядеть выразительнее главного объекта – сервис-центра, который находится на этом же участке.

Внутри здания – свободная планировка с технологическими зонами: пост для препродажной мойки и зал для машин.

Эксперты порекомендовали добавить козырьки для входных дверей, организовать въезд в мойку с боковых фасадов, а также сделать «нормальное» ограждение территории. Проект одобрили.

1,2 тыс. кв. м. – площадь застройки;

10,8 тыс. кв. м. – площадь участка.

Ранее altapress.ru рассказал о другом улучшенном проекте – на ул. Чкалова, 60а выгоревший на солнце павильон заменит стильный магазин.