15 сентября
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Недвижимость

Красные кирпичи, портал и немного беленького. Стало известно, что заменит павильон у сквера медиков в Барнауле

Выгоревший на солнце павильон на Чкалова, 60а, к которому пока еще примыкает графитно-черный «Тандыр», перестроят. Новый эскиз здания представил начальник архитектурно-планировочного отдела компании «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин.

Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а.
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а.
АльфА – ПроекТ

Ранее градсовет отклонил первый эскиз, где пристройка определила цветовое решение объекта. Черное здание на визуализации выделялось среди желтого медуниверситета и красных старинных казарм юридического института.

На новом эскизе объект привязали к окружающей застройке, в том числе и предполагаемой. Вадим Ломакин отметил, что за основу приняли стилизованное решение жилого дома, который в будущем построят рядом, - на ул. Чкалова, 58.

Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
«АрхИ Групп».

895 кв. м. – площадь участка,
327 кв. м. – площадь здания.
Высота здания от 5,5 до 6,5 метров.

Позаимствовали и светлые акцентные тона, чтобы красный кирпич, который сочетается с соседними зданиями, не «отяжелил» фасад. Вытянутые окна сделают магазин визуально выше.

Центр здания украсит мощный портал, однако входные блоки находятся только по бокам. Докладчик в ответ на замечания отметил, что без этого архитектурного элемента объект автоматически превращается в павильон. А при желании в центре постройки можно сделать вход без урона фасаду.

Вадим Ломакин также предложил еще два варианта эскиза с более спокойными цветовыми и пластическими решениями.

Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, второй вариант.
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, второй вариант.
АльфА – ПроекТ
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, третий вариант.
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, третий вариант.
АльфА – ПроекТ
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, второй вариант.
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, второй вариант.
АльфА – ПроекТ
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, третий вариант.
Эскиз магазина на ул. Чкалова, 60а, третий вариант.
АльфА – ПроекТ

«Места входов обозначены весьма скромно – в этом смысле второй и третий вариант лучше. Но пластика фасада первый вариант интереснее. Нужны акценты по бокам», - оценил работу архитектор Евгений Башкиров.

По задумке, здание будет представлять из себя металлокаркас с сэндвич-панелями, которые облицуют навесным фасадом. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаул Антон Воробьев настоятельно рекомендовал отказаться от панелей и использовать кирпичную кладку – «все-таки центр города».

Судьба «Тандыра», который находится во временной пристройке, пока туманна. Как отметил Вадим Ломакин, кафе целесообразно перенести в новое здание.

Архитектор учел замечания с прошлого заседания: определил, что загрузка и разгрузка товаров будет со двора, один проезд – соответствует требованиям пожарной безопасности, а также решил, что в здании появится помещение для накопления отходов.

Проект в основном похвалили за красивую архитектуру и порекомендовали сделать светлым дворовой фасад, который смотрит на трехэтажный жилой дом.

Эскиз одобрили.

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