Градсовет хотят убедить не сносить магазин ради сквера

Градостроительный совет в апреле отправил на доработку проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а, который примыкает к скверу медиков. Эксперты даже задумались, не стоит ли снести оставшийся павильон. 14 сентября на заседании рассмотрят обновленный эскиз от нового архитектора.

Изменить должны временный, выгоревший на солнце павильон, к которому примыкает графитно-черный «Тандыр». Автор предыдущего проекта реконструкции, архитектор Сергей Черепанов предлагал в апреле привести объект к единому стилю, связав его с существующей пристройкой.

Однако исполнение, где «Тандыр» определил цветовое решение объекта, не пришлось по вкусу экспертам градостроительного совета. Черное, как уголь здание, на визуализации выделялось среди желтого медуниверситета и красных старинных казарм на территории юридического института.

Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а. "Графит"

В апреле член градсовета Евгений Носенко напомнил историю этого места. В 1990-е здесь возникли киоски, которые позже выросли в двухсекционный магазин. Временный — по крайней мере, так тогда считали. Нередко у жильцов соседней трехэтажки и компаний, которые собирались по вечерам у павильона возникали конфликты.

Со временем часть построек демонтировали и разбили на месте сквер. Некоторые эксперты заметили, что на участке стоит снести все и продолжить благоустройство, либо построить новый объект, который был бы привязан к окружению, например, к будущему многоквартирному дому, расхваленному на одном из прошлых заседаний.

Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант. «АрхИ Групп».

Члены градсовета вынесли ряд рекомендаций: поработать над цветовым решением, сделать объем основательным, менее похожим на павильон.

Также они попросили пересмотреть все, что связано с обслуживанием здания: подвоз и разгрузку товаров, утилизация отходов, пожарная безопасность и т. д. Кроме того, предложили разделить часть участка и отдать тротуар городу.

Известно, что принципиально новый эскиз реконструкции представит начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин.

В разговоре с altapress.ru он отметил, что архитектор первоначального проекта отказался продолжать над ним работу. От комментарий о новом эскизе Ломакин воздержался, предложив увидеть проект на заседании.