13 сентября
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Недвижимость

Градсовет хотят убедить не сносить магазин ради сквера

Градостроительный совет в апреле отправил на доработку проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а, который примыкает к скверу медиков. Эксперты даже задумались, не стоит ли снести оставшийся павильон. 14 сентября на заседании рассмотрят обновленный эскиз от нового архитектора.

Магазин на ул. Чкалова, 60а.
Магазин на ул. Чкалова, 60а.
"Графит"

Изменить должны временный, выгоревший на солнце павильон, к которому примыкает графитно-черный «Тандыр». Автор предыдущего проекта реконструкции, архитектор Сергей Черепанов предлагал в апреле привести объект к единому стилю, связав его с существующей пристройкой.

Однако исполнение, где «Тандыр» определил цветовое решение объекта, не пришлось по вкусу экспертам градостроительного совета. Черное, как уголь здание, на визуализации выделялось среди желтого медуниверситета и красных старинных казарм на территории юридического института.

Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а.
"Графит"

В апреле член градсовета Евгений Носенко напомнил историю этого места. В 1990-е здесь возникли киоски, которые позже выросли в двухсекционный магазин. Временный — по крайней мере, так тогда считали. Нередко у жильцов соседней трехэтажки и компаний, которые собирались по вечерам у павильона возникали конфликты.

Со временем часть построек демонтировали и разбили на месте сквер. Некоторые эксперты заметили, что на участке стоит снести все и продолжить благоустройство, либо построить новый объект, который был бы привязан к окружению, например, к будущему многоквартирному дому, расхваленному на одном из прошлых заседаний.

Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
Дом на Чкалова 56, 58 визуализация 1 вариант.
«АрхИ Групп».

Члены градсовета вынесли ряд рекомендаций: поработать над цветовым решением, сделать объем основательным, менее похожим на павильон.

Также они попросили пересмотреть все, что связано с обслуживанием здания: подвоз и разгрузку товаров, утилизация отходов, пожарная безопасность и т. д. Кроме того, предложили разделить часть участка и отдать тротуар городу.

Известно, что принципиально новый эскиз реконструкции представит начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин.

В разговоре с altapress.ru он отметил, что архитектор первоначального проекта отказался продолжать над ним работу. От комментарий о новом эскизе Ломакин воздержался, предложив увидеть проект на заседании.

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