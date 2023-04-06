«Тема для следственного комитета». Градсовет разгромил проект магазина у сквера медиков в центре Барнаула

На градостроительном совете представили проект реконструкции магазина на ул. Чкалова, 60а, который примыкает к новенькому скверу медиков. Чем так не понравился графитный павильон экспертам, какие конфликты он может вызвать и можно ли исправить положение — расскажем в материале altapress.ru.

Пристройка решает

Сейчас на ул. Чкалова, 60а находится временный, выгоревший на солнце павильон, к которому примыкает графитно-черный «Тандыр». Архитектор Сергей Черепанов предлагает привести объект к единому стилю, связав его с существующей пристройкой.

Согласно проекту, должно получиться прямоугольное здание из четырех блоков с отдельными входами. Это будет металлический каркас, на который наденут сэндвич панели и кассеты из композитного алюминия.

«Большая площадь остекления и нейтральные цвета фасадов придают строгость и лаконизм», — отмечено в описании эскиза.

«Цветовое решение определил „Тандыр“. Но реконструируемый объект больше, не наоборот ли должно было произойти?», — задал закономерный вопрос председатель совета Андрей Федоров.

Спросили архитектора Сергея Черепанова и о том, почему он удлинил здание и взял за основу проект «Тандыра», если можно было сделать его выше и вдохновиться стилем будущего соседнего многоквартирного дома, расхваленного на одном из прошлых заседаний.

Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация 1 вариант. «АрхИ Групп».

Ответ один — в техническом задании заказчика таких задач не было.

Между тем, черное, как уголь здание, на визуализации действительно выделяется среди желтого медуниверситета и красных старинных казарм на территории юридического института.

«Автор сам видит градостроительные нюансы и работает, мне кажется, без желания, — покритиковал коллегу Владимир Золотов. — Этот черно-коричневый цвет фасада, на мой взгляд, — отношение автора к данному объекту».

Проект реконструкции магазина на ул. Чкалова , 60а. «Графит»

Шум и грязь

Член градсовета Евгений Носенко напомнил историю этого места. В 1990-е здесь возникли киоски, которые позже выросли в двухсекционный магазин. Временный — по крайней мере, так тогда считали.

«У жителей трехэтажки, которая находится сзади было много вопросов, — вспоминает Носенко. — Здесь был активный молодежный тусняк: и мусор, и грязь, и постоянный ночной шум».

Часть построек демонтировали и разбили на их месте сквер медиков. Стало тише. Носенко опасается, что с реконструкцией здания история может повториться.

Магазин на ул. Чкалова , 60а. «Графит» Магазин на ул. Чкалова , 60а. «Графит»

Архитектор Сергей Шадрин считает, что все постройки на этом участке стоит снести и продолжить сквер.

«В чем смысл реконструкции? Мы объект капитального строительства делаем под временный павильон, — недоумевает он. — В голове не укладывается. Нужно снести объект два („Тандыр“. — Прим. Ред.) и привязывать магазин к площадке, потому что окружающая застройка совсем другая. Этот павильон — иначе не могу назвать — уродует ее. Я против».

«Будучи главным архитектором города я был категорически против размещения временных киосков в этом газоне, — сказал Сергей Боженко. — То, что они узаконились и превратились в капитальный объект, я считаю, — тема для следственного комитета. Явно ущемляются архитектурная выразительность города и интересы жителей соседнего дома».

По мнению Боженко, объект не приспособлен для разгрузки товаров: нет даже разворотной площадки. В дальнейшем это может обострить конфликт с соседями.

Магазин на ул. Чкалова , 60а. «Графит»

Что исправить

Андрей Федоров призвал относиться архитекторов «деликатнее друг к другу». «Безусловно, нужно поработать над замечаниями», — сказал он.

Помимо предложения «снести все», члены градсовета дали ряд рекомендаций.

Например, поработать над цветовым решением, чтобы объект сочетался с существующей застройкой. Изменить объем — сделать его основательнее, менее похожим на павильон.

А также пересмотреть все, что связано с обслуживанием здания: подвоз и разгрузку товаров, утилизация отходов, пожарная безопасность и т. д. Кроме того, эксперты предложили разделить часть участка и отдать тротуар городу.

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