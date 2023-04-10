Трехкомнатную квартиру в элегантных темных тонах продают за 17 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Гоголя, 46А. Объявление размещено на «Авито».

Элегантную трешку с хрустальными люстрами продают за 17 млн рублей в Барнауле

Площадь стильной трешки составляет 78,9 кв. м. Цена за один «жилой квадрат» солидная — 215 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 12 в жилом комплексе «Собрание». Окна выходят на улицу Гоголя.

Дизайн квартиры делали по оригинальному проекту. В отделке комнат сочетали элегантные темные тона, дерево и позолоту. На полу постелили итальянские керамогранит и ламинат, установили дизайнерские светильники, бра, светодиодные подсветки, а также поставили зарубежную технику.

В квартире работает система «умный дом». На двери установлен электронный замок с биометрией. Работает система климат-контроля с регулировкой теплых полов и кондиционеров. Светильники, выключатели и розетки управляются с телефона через Apple HomeKit и голосовые помощники.

Дом находится в самом центре города. В шаговой доступности расположены вузы, школы, детские сады, магазины. Рядом стадион «Динамо», барнаульский планетарий, театр кукол «Сказка».