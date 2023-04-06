Трехкомнатную квартиру рядом с хвойным лесом продают за 11,3 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104М/3. Объявление размещено на «Авито».

Воздушную трешку с волшебным видом из окна продают за 11,3 млн рублей в Барнауле

Площадь воздушной трешки — 80 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь немало — 141 тыс. рублей.

Квартира находится на 12 этаже из 16 в монолитно-кирпичном доме. Отсюда открывается волшебный вид на город и зеленый океан тайги.

В квартире комнаты сделали в темно-бежевых тонах и украсили светлой мебелью. Благодаря этому, помещение не выглядят темным. Света и воздуха дают большие окна.

На панорамной лоджии установили подвесное кресло. Сидя в нем, кажется, что паришь над городом.

Хозяева оставляют большую часть техники и мебели: кухонный гарнитур, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, два кондиционера, диван, световые приборы, шторы.

Во дворе дома оборудованы детская и спортивная площадка. В шаговой доступности продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, кофейни, детский сад.

Рядом раскинулся реликтовый лес. Здесь есть дорожки для пеших и вело-прогулок, а также трасса здоровья.