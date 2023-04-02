2 апреля
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Недвижимость

Гипнотическую трешку на Павловском тракте продают за 8 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с гипнотическим дизайном продают за 8 млн рублей в Барнауле. Она находится на Павловском тракте, 305. Объявление находится на «Авито».

Гипнотическую трешку на Павловском тракте продают за 8 млн рублей в Барнауле
Гипнотическую трешку на Павловском тракте продают за 8 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь полосатой трешки — 94,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 84 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом этаже из 16 в панельном доме. В подъезде работают два лифта — грузовой и пассажирский.

По словам владельца, в квартире сделали качественный ремонт с использованием дорогих материалов. Комнаты оформлены преимущественно в темных и светлых оттенках. В гостиной постелили полосатый ковер, от которого может невольно поплыть в глазах.

Владелец оставляет в квартире всю мебель, технику и декор, включая шторы и ковролин.

Во дворе дома есть детская и спортивная площадки. В шаговой доступности продуктовые магазины, аптеки, медецинские центры, кафе и рестораны.

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