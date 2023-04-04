Комнатная Франция. Прованскую двушку продают за 10,5 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру во французском стиле продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Партизанской ул., 55. Объявление размещено на «Авито».

Прованскую двушку продают за 10,5 млн рублей в Барнауле

Площадь двухквартирной Франции — 62,3 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 168 тыс. рублей.

Квартира находится на девятом этаже из 16 в ЖК бизнес-класса «Твикс». Поблизости расположен Барнаульский юридический институт МВД России.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в стиле Прованс. Хозяева использовали современные высококачественные материалы. Высота потолков в комнатах — 3 м.

Комнаты выполнены в светлых тонах. В каждой из них размещена итальянская мебель и техника. Ее оставляют новым собственникам.

Особо красиво выглядит столовая. На стенах изобразили прованский пейзаж и обустроили зимний сад. Также здесь есть панорамные окна, из которых открывается чудесный вид на город.

Во дворе дома обустроены детская и спортивная площадки. В шаговой доступности торговые центры, школы, детские сады и продуктовые магазины.

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