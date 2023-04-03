Огромный дом, который строили как родовое поместье, продают за 42,5 млн рублей. Он находится в Первомайском районе, с. Фирсово, на Почтовой улице, 5. Объявление размещено на «Авито».

Родовое поместье с шикарным садом продают за 42,5 млн рублей в Алтайском крае

Площадь дома впечатляет — 360 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в 118 тыс. рублей.

Дом построили в 2011 году и задумывали, как родовое поместье. В его постройке использовали высокопрочные и долговечные материалы. Стены выложили из кирпича в 70 см. Окна первого этажа сделали бронированными. Также установили теплые полы.

Продавцы отмечают низкие коммунальные платежи. В доме есть центральное водоснабжение и установлена качественная система водоочистки. Индивидуально протянули газ от ГРУ.

Дом отапливает германский напольный котел Buderus с чугунными теплообменниками и климат-контролем.

Помимо больших просторных комнат в коттедже есть два балкона, полноценная баня с системой вентиляции, зимний сад, камин в гостиной.

На участке в 23 сотки раскинулся большой сад с хвойными и фруктовыми деревьями. Здесь построили две теплицы, домик для гриля, небольшой полноценный огород, детская площадка. Весь участок засажен газоном и украшен каменными дорожками.