30 марта
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Недвижимость

Квадратный коттедж с бассейном и ванной в форме гроба продают за 77 млн рублей в Барнауле

Коттедж посреди леса с различными удобствами продают за 77 млн рублей в Барнауле. Он находится в поселке закрытого типа Ерестном на улице 1-й Вешний тупик. Объявление размещено на «Авито».

Квадратный коттедж с бассейном и ванной в форме гроба продают за 77 млн рублей в Барнауле
Квадратный коттедж с бассейном и ванной в форме гроба продают за 77 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квадратного особняка впечатляет — 800 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему владельцу в 92 тыс. рублей.

Коттедж находится в окружении сосен. Тишина и запах свежей хвои приятно удивят будущих хозяев. При этом до центра города можно добраться за 7 минут.

Дом построен из киpпича и железобетонных плит. В нем два этажа и подвальное помещение. На первом этаже расположены куxня-cтoлoвaя с выхoдом на тepрaсу, гостиная, отдельный кабинет и гардеробная.

Второй этаж занимают пять спален со своими ванными комнатами и гардеробными. Здесь же есть комната с ванной, чья правильная геометрическая форма напоминает гроб. Также на этаже расположена прачечная.

На нулевом этаже находятся бассейн, сауна, джакузи, спортивный зал с раздевалкой, комната для хранения продуктов и котельная.

К дому прилегает участок в 14 соток. Его украсили различными кустарниками, цветами и деревьями. Также здесь есть гараж на два автомобиля.

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