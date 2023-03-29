Трехкомнатную квартиру с отделкой из экологически чистых материалов продают за 10 млн рублей в Барнауле. Она находится на Социалистическом пр-те, 69. Объявление размещено на «Авито».

Трешку для стильной современной семьи из экологичных материалов продают за 10 млн рублей в Барнауле

Продавцы уверенно заявляют — в эту квартиру трудно не влюбиться. Они считают, что трешка идеально подойдет для стильной семьи, идущей в ногу со временем.

Площадь квартиры — 90 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 111 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из девяти в кирпичном доме 1993 года постройки. В подъезде есть один лифт.

В квартире есть просторная и уютная кухня-гостиная — 28 кв. м. А также три изолированные спальни. Кстати в одной из них есть выход на лоджию.

Отделка трешки выполнена из дорогих экологически чистых материалов. В зоне кухни сделали натуральное пробковое покрытие, которое славится своей долговечностью и приятной на ощупь фактурой.

В санузле и ванной комнате выложили керамогранит. Стены же в комнатах покрыли итальянскими обоями спокойных светлых оттенков. Они прекрасно сочетаются с мебелью, по мнению продавцов.

В шаговой доступности находятся несколько ТРЦ, образовательные и культурные учреждения. При этом дом находится поодаль от оживленных шумных улиц.

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