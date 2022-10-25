Элитную «двушку» с круглыми потолками продают за 12 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры — 71,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 167 тыс. рублей.
«Двушка» находится на предпоследнем, восьмом этаже в кирпичном жоме 2010 года постройки. В подъезде работает один пассажирский лифт. Окна квартиры выходят во двор.
В комнатах сделали дизайнерский ремонт. Владельцы отдали предпочтение сочетанию бежевых и коричневых цветов.
«Уютная, теплaя и cветлая кваpтира, полнocтью готовa к проживанию», — отмечают продавцы.
Здесь есть просторная гостиная с красивым бирюзовым мягким уголком. В нее ведут массивные двустворчатые двери.
За ними скрывается кухня в 13 кв. м со столовой зоной. Над ней висит люстра с электрическими свечами. Также есть светлая спальня с кондиционером и телевизором.
Санузел совмещен с ванной комнатой. В ней стоит большая ванна.
Территория дома находится под охраной. В шаговой доступности расположены школа и детский сад, поликлиника, гипермаркеты и торговые центры.