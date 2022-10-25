Элитную «двушку» с круглыми потолками продают за 12 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с интересным дизайном потолков продают за 12 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарской улице, 56. Объявление размещено на Авито .

Двухкомнатная квартира, 71,8 кв. м за 12 млн рублей

Площадь квартиры — 71,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 167 тыс. рублей.

«Двушка» находится на предпоследнем, восьмом этаже в кирпичном жоме 2010 года постройки. В подъезде работает один пассажирский лифт. Окна квартиры выходят во двор.

В комнатах сделали дизайнерский ремонт. Владельцы отдали предпочтение сочетанию бежевых и коричневых цветов.

«Уютная, теплaя и cветлая кваpтира, полнocтью готовa к проживанию», — отмечают продавцы.

Здесь есть просторная гостиная с красивым бирюзовым мягким уголком. В нее ведут массивные двустворчатые двери.

За ними скрывается кухня в 13 кв. м со столовой зоной. Над ней висит люстра с электрическими свечами. Также есть светлая спальня с кондиционером и телевизором.

Санузел совмещен с ванной комнатой. В ней стоит большая ванна.

Территория дома находится под охраной. В шаговой доступности расположены школа и детский сад, поликлиника, гипермаркеты и торговые центры.