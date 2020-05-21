«Еще раз проверим, когда пройдет сильный дождь»: в Барнауле специалисты оценили капремонт дома

19 мая специалисты для приемки проинспектировали итоги работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по проспекту Ленина, 47а.

В частности, провели осмотр крыши дома: подрядная организация провела переустройство кровли с плоской на шатровую.

Отремонтированную кровлю вместе с экспертами осматривала жительница дома Людмила Богданова, подчекркнули в администрации города.

«Крышу на нашем доме сделали хорошо, пока претензий к качеству в целом нет. Пока шел ремонт, я постоянно наблюдала за ходом работы, все записывала, проверяла сметы. Когда пройдет сильный дождь, еще раз проверим, качественно ли отремонтировали кровлю», — предупредила Богданова.

В мэрии напомнили, что в Барнауле продолжают реализацию краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах <…> на 2014−2043 гг».

В рамках поставленной задачи регоператор ежегодно проводит ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтов и лифтовых шахт, крыш, подвальных помещений, фасада и фундамента.

Так, в 2019 году только в Центральном районе города отремонтировали 24 дома. В 2020 году такая же участь ждет еще 16 домов: ул. Белинского, 15, ул. Мира, 15, ул. Чайковского, 5, пр. Ленина, 47а, пр. Ленина, 43а, ул. Чайковского, 24, ул. Пролетарской, 254/1 и другие.

Напомним, ранее алтайский министр строительства и ЖКХ сообщил, что арест его зама, курировавшего в том числе капремонт, не дает оснований для пересмотра контрактов.