Еще трех ветхих домов лишился Барнаул

В Барнауле продолжается ликвидация аварийного жилья. Накануне разобрали еще три дома, сообщается на сайте мэрии.

Под снос пошли дома на ул. Пушкина, 88, Советской Армии, 52 и Восточная, 106.

Работы ведут по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» на 2019−2025.

Также в городе уже разобрали ветхие дома по ул. Анатолия, 96, пр. Заводской 9-й, 14, ул. Водников, 50, Водопроводная, 74, Глушкова, 20, Западная 1-я, 49а, Хлебозаводская, 12, Беляева, 18 и 20.

За последние пять лет в городе снесли 63 расселенных дома, добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что аварийное расселение на Алтае полностью завершат к 2023 году.