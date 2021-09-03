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Жизнь

Почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья и когда этот вопрос будет закрыт

Аварийное расселение на Алтае полностью завершат к 2023-му, на 2 года раньше. Соответствующее соглашение подписали губернатор Виктор Томенко и Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова
1 Почему проект реализуют раньше?

Дополнительное соглашение дает большее финансирование. Сумма предусмотренной им денежной поддержки составит 2,36 млрд рублей. Средства направят в Барнаул, Бийск, Рубцовск и Первомайский район. Об этом сообщают на сайте регионального Минстроя.

2 Скольких людей ждет переезд?

Переселить из ветхого жилья планируют 3,7 тыс. человек. Отмечается, что общая площадь учитываемого аварийной жилплощади — 58,6 тыс. кв. м.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова
3 Кто имеет право на расселение по программе?

По-прежнему получить новую квартиру взамен старой смогут те, чью недвижимость признали аварийной до 1 января 2017 года.

Кроме того, допсоглашение, подписанное Томенко и Фондом содействия, поможет расселить аварийное жилье по состоянию на 1 января 2021-го. Благодаря документу, общая площадь расселяемого жилья может увеличиться до 91,8 тыс. кв. м.

Аварийное жилье в Барнауле.
Аварийное жилье в Барнауле.
vk.com/civilpatrol.

Напомним, недавно президент Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии решить жилищный вопрос.

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