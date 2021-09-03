Почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья и когда этот вопрос будет закрыт

3 Кто имеет право на расселение по программе?

По-прежнему получить новую квартиру взамен старой смогут те, чью недвижимость признали аварийной до 1 января 2017 года.

Кроме того, допсоглашение, подписанное Томенко и Фондом содействия, поможет расселить аварийное жилье по состоянию на 1 января 2021-го. Благодаря документу, общая площадь расселяемого жилья может увеличиться до 91,8 тыс. кв. м.