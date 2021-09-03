Почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья и когда этот вопрос будет закрыт

Дополнительное соглашение дает большее финансирование. Сумма предусмотренной им денежной поддержки составит 2,36 млрд рублей. Средства направят в Барнаул, Бийск, Рубцовск и Первомайский район. Об этом сообщают на сайте регионального Минстроя.
Переселить из ветхого жилья планируют 3,7 тыс. человек. Отмечается, что общая площадь учитываемого аварийной жилплощади — 58,6 тыс. кв. м.
По-прежнему получить новую квартиру взамен старой смогут те, чью недвижимость признали аварийной до 1 января 2017 года.
Кроме того, допсоглашение, подписанное Томенко и Фондом содействия, поможет расселить аварийное жилье по состоянию на 1 января 2021-го. Благодаря документу, общая площадь расселяемого жилья может увеличиться до 91,8 тыс. кв. м.
Напомним, недавно президент Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии решить жилищный вопрос.