Расселить и заселить. Как и когда в России могут решить жилищный вопрос

Путин отметил, что в России по-прежнему много нерешенных задач в сфере жилищного строительства. При этом страна способна наладить обеспечение жильем.
«У нас очень много задач еще не решенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.
В этот же день, 24 августа, на съезде партии «Единая Россия» Путин предложил запустить программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
По его словам, на реализацию программы выделят 45 млрд рублей.
Как отмечают Известия, сейчас в России аварийным признано жилье общей площадь более 11 млн кв. м.
Путин предложил выделить на расселение средства из госбюджета. Он попросил «Единую Россию» поддержать предложения в финансовых планах на 2022, 2023 и 2024 годы.