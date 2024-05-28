Эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей.

Общая площадь дома составляет 135 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 140 тыс. рублей.
Планировка
Две спальни, большая гостиная с выходом на две террасы, ванная комната, гардеробная, кухня, прихожая.
Что есть в доме
- Утепленный фундамент по принципу монолитной плиты, созданный на основании геологических исследований и заменой грунта под бетонным основанием.
- Декоративная штукатурка стен, идеально функционирующая в климате Сибири с перепадом температур более 60 гр.
- Пластиковые окна и металлические конструкции входных зон и зон барбекю от компании Fоgеl.
- Автоматические гаражные ворота и все подсистемы компании Аlutесh.
- Кондиционный газовый котел с повышенным КПД для контроля температуры в каждом уголке дома.
- Система теплых полов.
Отмечается, что у дома витражное остекление.
Земельный участок, граничит с лесом, а само место очень красивое, на территории дома растут сосны.
Ранее сообщалось, что идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.
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