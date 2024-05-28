28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей

Очень эстетичный дом продают в пригороде Барнаула за 18,9 млн рублей. Он располагается по адресу село Фирсово, ул. Боровая, 16.

Эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей.
Эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома составляет 135 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 140 тыс. рублей.

Планировка

Две спальни, большая гостиная с выходом на две террасы, ванная комната, гардеробная, кухня, прихожая.

Что есть в доме

  • Утепленный фундамент по принципу монолитной плиты, созданный на основании геологических исследований и заменой грунта под бетонным основанием.
  • Декоративная штукатурка стен, идеально функционирующая в климате Сибири с перепадом температур более 60 гр.
  • Пластиковые окна и металлические конструкции входных зон и зон барбекю от компании Fоgеl.
  • Автоматические гаражные ворота и все подсистемы компании Аlutесh.
  • Кондиционный газовый котел с повышенным КПД для контроля температуры в каждом уголке дома.
  • Система теплых полов.

Отмечается, что у дома витражное остекление.

Земельный участок, граничит с лесом, а само место очень красивое, на территории дома растут сосны.

Ранее сообщалось, что идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость