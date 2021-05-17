Это наша земля: сотни недовольных градостроительной политикой барнаульцев снова вышли на митинг

Согласованная с мэрией протестная акция в защиту частного сектора прошла 15 мая в сквере им. Германа Титова. На него собралось более 300 человек. Инициативные группы микрорайонов Барнаула с частными домами развернули десятки плакатов с обращениями к представителям власти разных уровней. Люди требовали вернуть территориям поселков зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4) вместо установленной в 2019 году многоэтажной (Ж-1 и Ж-2).

Почему жители вышли на митинг

На протестную акцию пришли не только жители частного сектора, но и другие горожане, чьи интересы были затронуты градостроительной политикой администрации Барнаула. В частности, собственники квартир ЖК «Невский 2» недовольные точечно застройкой на территории их жилого комплекса.

«Нас всех объединила общая проблема — изменение функциональных зон и назначение земли под многоэтажную застройку. Мы пришли сюда, чтобы выразить свое недовольство по этому поводу и выдвинуть свои требования. Они будут направлены главе города Вячеславу Франку и президенту России Владимиру Путину. Если муниципалитет не слышит своих жителей, то надеемся на то, что президент нас услышит и нам поможет», — подчеркнула во время обращения к митингующими депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Требование у людей одно — вернуть частному сектору прежнюю функциональную зону, а на время улаживания всех бюрократических процедур, ввести мораторий на многоэтажную застройку.

О причинах возникновения спорной ситуации, которая развела власть Барнаула и его жителей по разные стороны баррикад, altapress.ru не раз писал.

Одно из ключевых опасений горожан озвучила юрист Виктория Серова. Она пояснила, что из-за изменений в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) часть участков могут скупить девелоперы. Остальные жители поселка окажутся сначала по соседству со стройкой, а потоми и с многоэтажками.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Во-первых, люди опасаются, что их постепенно вытеснят с участков. Во-вторых, они даже не смогут выгодно продать свою недвижимость. Обычный покупатель вряд ли захочет брать участок рядом с новостройкой, а застройщик, вероятно, просто дождется, когда люди сами начнут от безысходности отдавать участки за бесценок.

«Государство должно быть гарантом права собственности. Оно должно регулировать отношения между владельцами участков и застройщиками, а не оставлять их в данной ситуации один на один с проблемами», — уверена Серова.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

На митинг был приглашен мэр города Вячеслав Франк. Но градоначальника позвали на другое мероприятие, связанное с этапом Кубка по гребле, поэтому он не смог посетить митинг и прямо ответить на вопросы жителей своего города.

К слову, не все выдерживали накал страстей. Во время митинга одна из участниц почувствовала недомогание. Ей тут же оказали медицинскую помощь.

С какими еще проблемами могут столкнуться люди

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Юрист добавила, что сложности могут возникнуть и у тех, чьи земельные участки не оформлены, либо на них заключены договоры аренды с муниципалитетом. До сих пор непонятен механизм передачи таких участков застройщикам, если территория попадет в проект комплексного развития городских территорий. Также не было озвучено четкого алгоритма, каким образом людям будут возмещать потери.

«Пока нет комплексной программы по освоению территорий, принимать решение об изменении функциональных зон со стороны органов власти было более чем преждевременным. Есть опасения, что собственникам создадут невыносимые условия», — отметила во время выступления Серова.

Печальный пример уже есть на ул. Смирнова в микрорайоне Северо-Западной. Здесь с 2015 года появились два пятиэтажного дома, окна которого выходят на частные дома.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

«В моей практике есть ситуации, когда граждане, узаконивая свои дома в судебном порядке, получают в суде рекомендацию сначала обратиться за документом об условно-разрешенном виде использования. Такое решение принимает глава администрации Барнаула. Получит ли собственник такое разрешение — большой вопрос», — добавила юрист.

Данная административная процедура потребуется в случае, если участок вновь сформирован и на нем планируется строительство частного дома.

Кому еще оказалось несладко из-за изменений ПЗЗ

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

На митинг пришли и представители той части микрорайона Мирный, расположенный между многоэтажками в квадрате улиц Малахова, Юрина, Георгия Исакова. Они ведут борьбу с изменением функциональных зон с 2019 года.

«Жители нашего поселка узнали о смене назначения территории микрорайона после принятия генерального плана. Мы сразу же начали действовать, в первую очередь попробовали наладить диалог с администрацией города. Там пообещали рассмотреть вопрос во время принятия решения об изменениях в генплан», — рассказала жительница Мирного Елена Иванова.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Пересмотра так и не произошло. Жители микрорайона в ноябре прошлого года написали обращение в комиссию по землепользованию и застройке комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Тогда под обращением подписалось около 120 человек.

В документе было указано, что они «не согласны с изменениями (смены зоны Ж-4 на Ж-2 — прим. ред.), поскольку все дома содержатся самими жителями в хорошем состоянии, люди вкладывают немалые средства в содержание и ремонт, в том числе капитальный».

Более того, горожане, как в случае с другими барнаульскими поселками, вкладывали свои деньги в благоустройство, газификацию, присоединение к центральной системе канализации.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

«Мы никогда ничего не просили у мэрии. Делали все сами, за свой счет. Поэтому жителям совершенно не понятно, почему городская власть с легкой руки взялась распоряжаться территориями, куда ничего не вложила», — передала возмущение соседей Иванова.

Активистка Мирного коротко рассказала о своих хождениях по мукам. По словам женщины, с 2019 года на все обращения жителей администрация и профильный комитет отвечают общими формулировками.

В частности, апреле этого года было написано замечание к проекту изменений в генплан Барнаула на имя председателя профильного комитета Антону Воробьеву. Под ним подписались более 140 жителей. К нему был прикреплен ответ 2020 года.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

В нем были такие слова:

«Комиссией рекомендовано направить предложение об изменении функциональной зоны рассматриваемой территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами разработчикам проекта генплана для рассмотрения в рамка действующего законодательства», — говорится в письме.

Видимо, мнения жителей в земельном вопросе оказалось мало, поэтому в мартовской экспозиции по проекту изменений и дополнений в ПЗЗ замечания городских сельчан не вошли. Территория поселка так и осталась Ж-2.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

«Мне не понятно, почему власть готова идти на диалог с застройщиками, а с людьми никто не разговаривает. Нас ведь даже не уведомили о грядущих переменах, что же говорить о том, чтобы у горожан спрашивать, каким они видят дальнейшее развитие Барнаула. С застройщиками, как мы видим, ситуация иная. Нам кажется, что все изменения назначений земли, генплана, делаются только в их интересах. И как это понимать?», — отметила женщина.

Кстати, поселок, заложенный заводом «Трансмаш» прошел длительный путь от «деревенского» до современного, благоустроенного городского микрорайона. На протяжении десятков лет каждый вкладывал сюда силы и средства.

Сейчас люди опасаются, что их просто выгонят из собственных домов. Часть участков остаются муниципальными.

Что будет дальше

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

В завершение, собравшиеся большинством голосов приняли предварительно сформулированные пункты резолюции митинга. После того, как будет готова юридически выверенный документ, пройдет сбор подписей.

Вместе с видеозаписью митинга подписанный документ отправят через депутата Госдумы Александра Терентьева в приемную президента Владимира Путина. Требования будут продублированы главе города Барнаула Вячеславу Франку.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

На одном из заседаний Барнаульской гордумы Евгения Боровикова с коллегами внесет поправки к изменениям генплана и ПЗЗ. Если они будут отклонены, то следующим шагом станет суд.