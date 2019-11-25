Евгений Ракшин не смог заставить мэрию разрешить ему строить жилье на стадионе «Локомотив»

Барнаульская компания «Локомотив» Евгения Ракшина не смогла оспорить в суде отказ мэрии выдать разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса в районе железнодорожного вокзала. Проект Ракшина предусматривал не только возведение высоток, но и реконструкцию разрушающегося стадиона. И почти все аргументы, приведенные чиновниками в отказе, суд счел необоснованными. Но один пункт определил исход дела.

Сначала можно , потом нельзя

Компания Евгения Ракшина намеревалась получить разрешение на строительство второго этапа жилого комплекса у вокзала. Название объекта — «многоквартирные дома со встроенными, пристроенными, встроено-пристроенными объектами с реконструкцией комплекса стадиона „Локомотив“».

Разрешение на первый этап — строительство 16-этажки на пр. Строителей, 18 — мэрия выдала в декабре 2015 года, и в 2018-м высотку достроил подрядчик — фирма «Селф» Нодара Шонии.

Затем в компании «Локомотив» подготовили очередной пакет документов, уже на следующий этап. Однако к 2018 году в мэрии, вероятно, изменили отношение к объекту, первая очередь которого была возведена без проблем. Хотя, как объяснял представитель компании Ракшина, без второго этапа невозможно полноценное завершение первого.

Как следует из материалов арбитража, компания «Локомотив» получила техусловия на подключение к коммуникациям всего жилого комплекса. Более того, она разработала проект работ по сохранению стадиона — объекта культурного наследия. И этот проект утвердили в Алтайохранкультуре.

Но в комитете по строительству и архитектуре Барнаула отказались выдать «Локомотиву» разрешение. Этот отказ, подписанный 1 ноября 2018 года, компания и попыталась оспорить в суде: она требовала признать его незаконным и выдать разрешение в течение 10 дней.

Нельзя строить рядом с памятником

Как барнаульские чиновники мотивировали свой отказ? Согласно данным арбитражного суда, было четыре основания не разрешить дальнейшее строительство жилья.

В документах отсутствует разрешение на условно-разрешенный вид использования участка. Не предусмотрено необходимое количество парковочных мест. Строительство капитальных сооружений запрещено на территории объекта культурного наследия; конструкции здания , которое будут строить на втором этапе , вплотную прилегают к стадиону и расположены на его кровле. Проектируемый объект попадает в защитные зоны пяти объектов культурного наследия ( стадион , ансамбль железнодорожной станции , памятник погибшим воинам и два жилых дома — на пр. Строителей 21 и 25), а в защитной зоне таких объектов капитальные сооружения строить нельзя.

Проект застройки территории стадиона «Локомотив». «Классика»

Три напрасных возражения

Между тем, в арбитражном суде три из четырех причин отказа признали безосновательными.

Во-первых, разрешение на условно разрешенный вид использования участка на самом деле отражено в его градостроительном плане. А план в свою очередь утвержден постановлением администрации Барнаула от 16 февраля 2017 года за № 276.

Во-вторых, количество парковочных мест вполне соответствует требованиям, объяснили в компании. Чиновники заявили, что машиномест должно быть не меньше 103. Однако в жилом комплексе предусмотрено 153 машиноместа: 141 подземных и 12 наземных.

Стадион «Локомотив» в Барнауле. altapress.ru

Представитель комитета поначалу возразила: она утверждала, что территория жилкомплекса маленькая для устройства 12 машиномест и, к тому же, в дальнейшем доступ на подземную автостоянку будет ограничен. Но ни то, ни другое доказать не смогла.

В-третьих, судья не согласился с тем, что жилкомплекс построят на территории объекта культурного наследия «Стадион» и он будет вплотную к нему прилегать. На суде внимательно изучили компоновочную схему будущего ЖК и его второго этапа. И увидели: здание будет находиться за пределами объекта культурного наследия «стадион Локомотив». И никак не поваляет на исторические постройки. Собственно, к таким же выводам пришла и экспертиза.

Первый дом жилого комплекса «Локомотив» в Барнауле. Altapress.ru

Спорная , но защитная зона

А вот оспорить тему защитных зон компании «Локомотив» не удалось. И это определило результат разбирательства.

Официально границы защитных зон этого исторического объекта не утверждены Алтайохранкультурой, сами зоны не описаны, заявил представитель «Локомотива». Значит, надо руководствоваться федеральным законом — в его рамки здание вписывалось.

В мэрии же ссылались на изменения «Правил землепользования и застройки Барнаула», принятые городскими депутатами недавно — 5 октября 2018 года (решение № 183). К депутатскому решению приложена карта с защитными зонами и, судя по этой карте, ЖК «Локомотив как раз в них попадает.

Получается, городские депутаты утвердили защитные зоны уже после того, как планы по строительству жилья на месте стадиона были озвучены девелопером и после того, как первый этап комплекса был завершен (2014 год).

Первый дом жилого комплекса «Локомотив» в Барнауле. Altapress.ru

Правила для всех

Надо сказать, что представители Евгения Ракшина на суде пытались сослаться на федеральный закон — ведь он имеет большую юридическую силу. Но судья с ними все же не согласилась.

Правила землепользования не противоречат законам? Нет, не противоречат, посчитал суд. Они нарушают права и законные интересы заявителя — компании «Локомотив»? Нет, не нарушают. Утверждены уполномоченным органом? Да, Барнаульской гордумой, и это то, что надо.

Ну, а правила эти соблюдать надо — ведь они касаются всех участков и капитальных объектов на территории Барнаула и обязательны для всех их владельцев. В итоге суд отказался признавать незаконным отказ комитета по строительству выдать разрешение на вторую очередь ЖК «Локомотив».

Добавим, что еще в феврале 2019 года руководитель Алтайохранкультуры Александр Урбах заявил, что строить здесь нельзя и «ничего здесь не будет». В общем, как в воду глядел. Впрочем, решение суда, опубликованное 20 ноября, еще не вступило в силу.

Проект жилого комплекса на месте стадиона «Локомотив». kapitalist. tv