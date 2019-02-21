«Будем гнить дальше». Архитектор Деринг прокомментировал застройку стадиона «Локомотив»

Строительству жилого комплекса на месте стадиона «Локомотив» мешают политические интриги и человеческая глупость. Об этом в соцсетях заявил автор проекта архитектор Александр Деринг. Он подчеркивает, что предложенное решение продумано и одобрено жюри статусного фестиваля в Москве. Свой пост архитектор озаглавил: «Будем гнить дальше».

Александр Деринг,

архитектор , автор проекта ЖК «Локомотив»:

Друзья, мне как автору проекта, конечно, жаль, если не удастся реализовать этот крупный градостроительный проект. Если бы внимательно его изучили, то поняли бы, что он максимально продуман и учитывает архитектуру трибун.

Также архитектор указывает на то, что проект стадиона «Локомотив» — типовой и такие сооружения строили по всей стране. Деринг заявляет, что на участке, где стоит разрушающийся объект, невозможно воссоздать стадион «чисто технически и технологически». А жилье с социальной инфраструктурой здесь было бы уместно.

Александр Деринг,

архитектор , автор проекта ЖК «Локомотив»:

Проект получил диплом фестиваля «Зодчество» в Москве в номинации «Архитектура для жизни». Жаль, что политические интриги и просто человеческая глупость восторжествуют. История все расставит на свои места. Люблю Барнаул и искренне хочу сделать его лучше.

Александр Деринг написал пост после того, как ситуацию со строительством ЖК на стадионе прокомментировал врио руководителя Алтайохранкультуры Александр Урбах. Он заявил СМИ, что собственнику предстоит пройти процедуру согласования проекта зон охраны памятника архитектуры — стены трибун «Локомотива». Затем подготовить и утвердить на градосовете проект будущего комплекса. То есть работу Деринга могут заменить другим комплексом.

Что произошло и что это значит

Большая часть стадиона «Локомотив» принадлежит Евгению Ракшину — совладельцу сети «Мария-Ра» и крупному девелоперу. В этом году он отметился крупной сделкой в Москве.

О его намерениях построить жилой комплекс на стадионе «Локомотив» стало известно в 2014 году. Тогда на градосовете автор идеи Александр Деринг успешно защитил эскизы застройки: он расположил многоэтажки по периметру участка, внутри поставил еще один жилой дом, а под всей площадкой разместил подземную парковку. Архитектор подчеркивал, что предложил умеренную высотность — от 5 до 16 этажей. Но вскоре в сети появились визуализации с домами до 25 этажей.

Изюминкой и одновременно загвоздкой проекта стал памятник архитектуры регионального значения. Это стена трибун стадиона, которая выходит на проспект Строителей. Деринг вписал ее в комплекс, сделав стеной торговой галереи.

Собственник пытался оспорить статус памятника архитектуры в суде, но, как заявил на пресс-конференции Урбах, его сохранили.

В сентябре 2018 года застройщик планировал получить разрешение на строительство комплекса. Однако комитет по строительству отказал ему в этом. С ноября 2018 года девелопер разбирается с чиновниками в суде.