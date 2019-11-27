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Недвижимость

Финальный рывок в строительстве алтайского худмузея обойдется в 436 млн рублей

До конца 2019 года «Единый стройзаказчик» объявит тендер на завершение реконструкции государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК), пишет «Интерфакс». Начальная цена контракта — 436 млн рублей.

Строительство художественного музея в Барнауле.
Строительство художественного музея в Барнауле.
Алиса Батурина, altapress.ru.

Сдать музей готовым к вводу в эксплуатацию подрядчик («Селф») должен к 1 июля 2021 года.

Реконструкция ГХМАК идет с февраля 2012 года. Тогда здание признали не подлежащим восстановлению и снесли.

За строительство взялась крупная на тот момент компания «СтройГАЗ». Но у нее возникли финансовые проблемы, и в 2016 году компанию признали банкротом.

Почти три года музей простоял никому не нужным строительным объектом. В конце 2018 компания «Селф» получила право на его достройку.

Возобновили работы только в начале 2019 года.

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