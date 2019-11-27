Финальный рывок в строительстве алтайского худмузея обойдется в 436 млн рублей

Сдать музей готовым к вводу в эксплуатацию подрядчик («Селф») должен к 1 июля 2021 года.
Реконструкция ГХМАК идет с февраля 2012 года. Тогда здание признали не подлежащим восстановлению и снесли.
За строительство взялась крупная на тот момент компания «СтройГАЗ». Но у нее возникли финансовые проблемы, и в 2016 году компанию признали банкротом.
Почти три года музей простоял никому не нужным строительным объектом. В конце 2018 компания «Селф» получила право на его достройку.
Возобновили работы только в начале 2019 года.