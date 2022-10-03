Фирсова Слобода приглашает на День открытых дверей в ЖК «Палитра»

Цель мероприятия — продемонстрировать дома, построенные по типовым проектам, как застройщиком поселка, так и другими строительными компаниями, работающими в Палитре.

Презентация поселка и показы домов, готовых к продаже, пройдут трижды, с интервалом в полтора часа. Так посетители мероприятия смогут выбрать максимально удобное время для посещения поселка и не пропустят важную информацию.

Программа мероприятия: Презентация ЖК «Палитра» — проводит компания Фирсова Слобода. Начало в 11:00 , 12:30 , 14:00. Место проведения — шатер на въезде в поселок.

12:30 14:00. Место проведения — шатер на въезде в поселок. Презентации банков. Специалисты кредитных организаций расскажут о банковских продуктах , актуальных для малоэтажного домостроения. Место проведения — шатер на въезде в поселок.

актуальных для малоэтажного домостроения. Место проведения — шатер на въезде в поселок. Экскурсии по типовым домам застройщиков ЖК «Палитра». Начало: 11:15; 12:45; 14:15. Место проведения — строительные площадки компаний Фирсова Слобода , Два этажа и ИП Широков. Каждая строительная компания покажет свои дома , расскажет об условиях их приобретения.

Для маленьких посетителей мероприятия будет организован мастер-класс, который проведет профессиональный художник! Чай, кофе и хорошее настроение детей и взрослых гарантируем!

Добраться в ЖК «Палитра» можно автобусом застройщика.

Выезд автобуса от Речного вокзала: 10:30; 12:00

Выезд автобуса из ЖК «Палитра»: 16:00

Добраться в посёлок самостоятельно можно, используя схему проезда.

Схема проезда.

Палитра находится в двадцати километрах от краевого центра и в двух километрах от села Фирсово. Поселок с юго-запада граничит Бобровской трассой, а с юга — с дорогой на поселок Лесной. Отметим, что это уже пятый крупный проект от застройщика, имеющего более чем 10-летний опыт в создании качественных коттеджных поселков.

Адрес отдела продаж:

г. Барнаул , пр. Ленина , 10,

пр. Ленина 10, ТЦ «Ультра», офис 208.

График работы:

будние дни с 9:00 до 18:00.

Телефон: 8−3852−22−62−72.