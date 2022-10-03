Фирсова Слобода приглашает на День открытых дверей в ЖК «Палитра»

Презентация поселка и показы домов, готовых к продаже, пройдут трижды, с интервалом в полтора часа. Так посетители мероприятия смогут выбрать максимально удобное время для посещения поселка и не пропустят важную информацию.
Программа мероприятия:
- Презентация ЖК «Палитра» — проводит компания Фирсова Слобода. Начало в 11:00, 12:30, 14:00. Место проведения — шатер на въезде в поселок.
- Презентации банков. Специалисты кредитных организаций расскажут о банковских продуктах, актуальных для малоэтажного домостроения. Место проведения — шатер на въезде в поселок.
- Экскурсии по типовым домам застройщиков ЖК «Палитра». Начало: 11:15; 12:45; 14:15. Место проведения — строительные площадки компаний Фирсова Слобода, Два этажа и ИП Широков. Каждая строительная компания покажет свои дома, расскажет об условиях их приобретения.
Для маленьких посетителей мероприятия будет организован мастер-класс, который проведет профессиональный художник! Чай, кофе и хорошее настроение детей и взрослых гарантируем!
Добраться в ЖК «Палитра» можно автобусом застройщика.
- Выезд автобуса от Речного вокзала: 10:30; 12:00
- Выезд автобуса из ЖК «Палитра»: 16:00
Добраться в посёлок самостоятельно можно, используя схему проезда.
Палитра находится в двадцати километрах от краевого центра и в двух километрах от села Фирсово. Поселок с юго-запада граничит Бобровской трассой, а с юга — с дорогой на поселок Лесной. Отметим, что это уже пятый крупный проект от застройщика, имеющего более чем 10-летний опыт в создании качественных коттеджных поселков.
Адрес отдела продаж:
- г. Барнаул, пр. Ленина, 10,
- ТЦ «Ультра», офис 208.
График работы:
- будние дни с 9:00 до 18:00.
Телефон: 8−3852−22−62−72.