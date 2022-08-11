Простота функциональности. Какими тенденциями откликнулась сфера частного домостроения Барнаула на вызовы 2022-го

Каждый коттеджный поселок должен быть уникальным, убежден директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов. Особенно на фоне неослабевающего интереса к частному домостроению. Современному человеку уже мало просто улиц с домами и коммуникациями. Покупателям подавай экосистему, где есть все для счастливой и комфортной жизни без лишних забот и суеты. Как сказка становится былью, почему в ней нет места для зАмков и лишних опций — дверь в мир сферы «малоэтажки» корреспондентам altapress.ru приоткрыл Михаил Кочетов.

Дома в рост

Последние два года наглядно показали: если человек хочет вырваться из тесноты человейников, он обязательно это сделает. Даже на фоне серьезных потрясений (пандемии, политической и экономической нестабильности и т.д.) спрос на домовладения только крепнет.

— За минувшие полгода мы не заметили провала на рынке малоэтажной недвижимости. Да, после февральских событий из-за неопределенности на строительном рынке от нас «отвалилась» пара застройщиков, зарезервировавших участки в поселке, но на их место тут же пришли частные потребители и другие, более уверенные застройщики. Больше половины объектов в поселке на сегодняшний день уже распроданы.

Согласно данным Росстата, показатель объема введенного в эксплуатацию жилья на 1 тыс. жителей Алтайского края планомерно растет. В 2020 году он составлял 358 кв. м, в 2021-м — 433 кв. м. В этом году ожидается еще больше «жилых квадратов».

Жилой комплекс Палитра — новый коттеджный поселок. Анна Зайкова

Добавим общероссийскую статистику. По информации аналитиков банка ВТБ, в этом году люди стали чаще брать кредиты на покупку индивидуального жилья. Спрос на загородную недвижимость за первое полугодие 2022-го на 50% превысил значения аналогичного периода 2021-го года. В чем секрет?

— Все предельно просто. Людям рано или поздно надоедает жить в тесноте квартир. Какими бы удобными ни были условия в многоэтажке, в частном доме как минимум просторнее. В твоем распоряжении целый мир — земельный участок. Вдобавок, не нужно каждый день стоять в пробках, а потом искать, где бы припарковать автомобиль, если не удалось купить место на подземном паркинге. Пение птиц и свежий воздух тоже никто не отменял. Люди стали понимать, что в пересчете на количество квадратных метров усредненный дом обойдется своему владельцу в 70−80 тыс. рублей за «жилой квадрат». Квартиры сегодня стоят значительно дороже.

Дом по проекту «Базис», застройщик ИП Слободян А.Д. Анна Зайкова

Недооцененный комфорт

Еще одна тенденция этого года: жители Алтайского края начали выбирать загородные дома не только по цене, но и по уровню комфорта, наличию инфраструктуры и ликвидности. В моде простота и функциональность, а не дизайнерские изыски и лишние опции.

— Сегодня, покупая дом, потребители редко мечтают о том, что в нем будут жить и их взрослые дети. Они все чаще думают, как те смогут его потом продать. Поэтому ликвидность недвижимости, ее универсальность и простота дома сейчас ценятся гораздо больше, чем такие ненужные и устаревшие опции как сауны, спортзалы, бильярдные, бассейны. В современных поселках все это может и должно появиться в рамках внутрипоселковой инфраструктуры. И если я могу спокойно позаниматься на тренажерах в ЖК, то зачем я буду городить то же самое у себя в доме?

Парадокс в том, что в погоне за оптимизацией пространств и фасадов люди оказались не готовы к предлагаемому им уровню комфорта.

— Каким бы продуманным ни был дом, всегда найдется тот, кто его оптимизирует еще больше. Уже несколько лет мы занимаемся типовой мало­этажной застройкой и с такой оптимизацией сталкивались. Например, для помещения бойлерной нашего коттеджа «Оптимум» был запроектирован отдельный вход. Это удобно: можно открыть доступ к котлу техникам, минуя основной дом. Или использовать помещение для мытья лап питомца после прогулки, также не входя в основные помещения. Но люди стали закладывать эти дверные проемы. То есть опция оказалась лишней.

Поселок «Новая Грань». «Твинхаус», застройщик ИП Слободян А.Д. Анна Зайкова

В то же время, уточняет эксперт, задумываясь о своем доме, мало кто до конца осознает весь объем грядущих задач и возможностей.

— Чаще всего люди делятся на два типа. На тех, кто представляет себе райский замок. И тех, чья фантазия не уходит дальше мечты о привычном деревенском доме. Истина же кроется в другой плоскости. Современный загородный дом — это комфорт, не ограниченный его четырьмя стенами. И это общемировая тенденция, которая должна быть выражена в концепции внутрипоселковой экосистемы, когда домовладение вписано в полотно пространства с дорогами, коммуникациями, местами для отдыха и занятий спортом, бэби-клубами и магазинами.

«Фирсова» красота

Довольно высокой планкой для загородных поселков стал ЖК «Палитра». В нем есть не только участки под строительство с проложенными коммуникациями и благоустроенными дорогами, но и типовые дома с интересными решениями.

В ближайшее время поселок дополнится магазинами, социальными объектами и зелеными уголками, где жители будут проводить досуг. А для того, чтобы у них было на это время, нужны сервисные опции.

— Что чаще всего отталкивает людей от мечты о покупке собственного дома? Современный человек после работы не готов вкалывать еще и дома. Для элементарного комфорта людям нужна сервисная компания с разумными тарифами и быстротой реагирования на заявки. В скором времени она у нас появится. Сервисная компания будет работать во всех наших малоэтажных ЖК. И тогда, что бы ни случилось, к жителю поселка всегда придут на помощь специалисты.

Отметим, что в «Палитре», как и в других жилых комплексах, создано товарищество собственников недвижимости.

— Несколько лет назад мы пришли к выводу, что без ТСН жить нельзя. В поселках сформирована собственная инфраструктура. За ней кто-то должен постоянно следить: чистить дороги, вывозить мусор, заботиться о зеленых насаждениях, детских площадках и т.д.

В последних проектах компании прижилась и расцветает еще одна важная тенденция: для обеспечения безопасности жителей и их собственности малоэтажный ЖК должен находится под охраной.

— Современный поселок уже не может быть другим. Иначе он перестанет отвечать запросам покупателей. Чтобы всем было максимально комфортно, нужны дополнительные опции: охрана с КПП, ТСН, сервисная служба. К ним прилагаются общие правила совместного проживания, которые каждый должен выполнять. И, разумеется, за все нужно платить. Но, поверьте, это не такие уж и большие деньги. Цифры в «платежках» могут приятно удивить многих владельцев квартир.

Михаил Кочетов. Фото Анны Зайковой

Прекрасное не «далёко»

В будущее Михаил Кочетов смотрит со сдержанным оптимизмом. В планах — закончить строительство третьей очереди «Палитры» (продажи стартуют осенью) и взяться за следующий проект.

Подробности собеседник пока не раскрывает. И намерен держать интригу как минимум до конца этого года. Известно лишь, что под Барнаулом может вырасти новый концептуальный поселок. И города в нем будет больше, чем во всех предыдущих, но не в ущерб главному принципу — продуманной и уютной загородной жизни.

Ведь это для «Фирсовой Слободы» — главная ценность.

Фото: архив компании «Фирсова Слобода» Фото: архив компании «Фирсова Слобода» Фото: архив компании «Фирсова Слобода» Фото: архив компании «Фирсова Слобода» Фото: архив компании «Фирсова Слобода» Фото: архив компании «Фирсова Слобода»

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