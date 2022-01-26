Фотофакты. Барнаульский застройщик досрочно сдает жилые дома

Специализированный застройщик «ПрофРесурс» на минувшей неделе досрочно начал сдавать очередной дом в современном городском квартале Nord по адресу: проезд Северный Власихинский, 122, корпус 2. В течение нескольких дней 90 семей станут обладателями новых квартир в развивающемся районе города Барнаула.

Собственники в сданном доме ЖК Nord смогли получить ключи от квартир на два месяца раньше, чем было предусмотрено в договоре долевого участия. В течение ближайших нескольких месяцев застройщик планирует на одиннадцать месяцев раньше передать дома по адресам: ул. Солнечная Поляна, 94, корпус 6; ул. Солнечная Поляна, 94, корпус 5.

Городской квартал Nord находится в западной части Барнаула и состоит из 16 жилых домов, 6 из которых — также сданы раньше. Отметим, продажа квартир в ЖК Nord осуществляется в соответствии с 214-ФЗ через заключение договоров долевого участия с использованием механизма эскроу-счетов.