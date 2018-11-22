Гатилов продает новые квартиры на окраине Барнаула по цене недвижимости в центре

«Жилищная инициатива» выставила на продажу квартиры в пятиэтажках нового квартала на окраине Барнаула. Глава компании Юрий Гатилов сообщил altapress.ru, что поставил на эти объекты цены выше рыночных — от 50 тысяч рублей за кв.м. Риэлторы уверены, что объекты успешно распродадут.

Новостройки расположены в квартале 2032 («Дружный 3») на границе с улицей Солнечная поляна микрорайона Северо-Западный. Застройщик спроектировал два пятиэтажные дома, которые построит из кирпича. В одном из них он уже начал продавать квартиры. В нем три подъезда и только в одном есть пять однокомнатных площадью 37,6 кв. м. Остальные квартиры в доме двух-, трех- и четырехкомнатные (всего по четыре на площадке). Их площадь от 50 до 103 «квадратов».

Квартал Дружный-3 ( визуализация). Источник: архив компании «Жилищная инициатива»

Цена недвижимости от 1,9 млн рублей до 5,12 млн рублей за квартиру. Цена «квадрата» — 50−54 тыс. рублей. Часть квартир продана, часть на броне.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

В этой части города квартиры продаются по цене от 35 тыс. рублей за «квадрат». В домах из кирпича — за 45−48 тыс. рублей кв. м. Но настоящих аналогов этим кирпичным пятиэтажкам в Барнауле нет. В имеющихся нет больших квартир, зато много соседей и мало парковок. Поэтому спрос у «Жилищной инициативы» будет, целевая аудитория для такого формата жилья есть.

Константин Никитеев, руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт», пояснил, что предложение Юрия Гатилова на уровне средней стоимости квартир в центре города (50−60 тыс. рублей за кв. м.). «Да, отдельные жилье комплексы стоят дороже. В некоторых цена доходит до 80−100 тысяч рублей за „квадрат“. Это дома с изюминкой или статусом», — говорит Никитеев.

Он также отмечает, что район, где расположен квартал 2032, оказался очень востребован у покупателей. «Мы сами удивлены, что в некоторых новостройках в этой части города остались единичные предложения», — подытожил Никитеев.

Чем объясняется высокая цена на квартиры Гатилова