Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 21°C
Недвижимость

Глава «Барнаулкапстроя» ответил на острые вопросы и обратился к дольщикам

Сергей Шумов, руководитель предприятия «Барнаулкапстрой» сразу после выхода проблемного материала altapress.ru побывал в недавно сданном доме на Павловском тракте, 291, после чего дал большое интервью журналистам редакции.

Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов. Фото Анна Зайкова
Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов. Фото Анна Зайкова

В течение часа Сергей Шумов ответил на вопросы, касающиеся скандально известной стройки на Павловском тракте, объяснил, как будут выстраиваться дальнейшие взаимоотношения с дольщиками, а также расставил точки над «i» в вопросе возможного банкротства принадлежащего мэрии предприятия «Барнаулкапстрой» и рассказал, каким образом компания намерена зарабатывать в перспективе.

Кроме того, altapress.ru снял видеообращение Сергея Шумова к клиентам предприятия, где он подтвердил готовность выполнить все взятые «Барнаулкапстроем» договорные обязательства и рассказал, в каком порядке будут устраняться недоделки в квартирах дольщиков.

Развернутое интервью руководителя «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова altapress.ru планирует опубликовать на следующей неделе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость