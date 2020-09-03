Глава «Барнаулкапстроя» ответил на острые вопросы и обратился к дольщикам

Сергей Шумов, руководитель предприятия «Барнаулкапстрой» сразу после выхода проблемного материала altapress.ru побывал в недавно сданном доме на Павловском тракте, 291, после чего дал большое интервью журналистам редакции.

В течение часа Сергей Шумов ответил на вопросы, касающиеся скандально известной стройки на Павловском тракте, объяснил, как будут выстраиваться дальнейшие взаимоотношения с дольщиками, а также расставил точки над «i» в вопросе возможного банкротства принадлежащего мэрии предприятия «Барнаулкапстрой» и рассказал, каким образом компания намерена зарабатывать в перспективе.

Кроме того, altapress.ru снял видеообращение Сергея Шумова к клиентам предприятия, где он подтвердил готовность выполнить все взятые «Барнаулкапстроем» договорные обязательства и рассказал, в каком порядке будут устраняться недоделки в квартирах дольщиков.

Развернутое интервью руководителя «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова altapress.ru планирует опубликовать на следующей неделе.