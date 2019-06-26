Главный культурный долгострой: когда откроется художественный музей в Барнауле и кто за это заплатит

Краевые власти назвали примерную дату открытия обновленного художественного музея. Многострадальный объект в самом центре Барнаула, который рассматривался как возможный филиал музея «Эрмитаж», доведут до ума к началу 2021 года. Но и стоить он будет для краевого бюджета в разы дороже. Как идут возобновленные ремонтные работы, что собираются построить и сколько на это потратят — в материале altapress.ru.

История вопроса

Стройку на площади Октября барнаульцы и жители края наблюдают уже без малого семь лет. В начале 2012 года власти Алтайского края заявили о необходимости реставрации художественного музея. Потом здание признали не подлежащим восстановлению и вовсе снесли.

За строительство нового музея взялась крупная на тот момент строительная компания «СтройГАЗ». Но у нее возникли финансовые проблемы, и в 2016 году компанию признали банкротом.

Почти три года музей простоял никому не нужным строительным объектом. В конце 2018 компания «Селф» получила право на его достройку. Возобновили работы только в начале 2019-го.

Что уже успели сделать?

По большей части все, что было сделано до 2016 года, сохранилось. На сегодняшний день уже произведена кирпичная кладка по новой планировке, заканчивается работа по замене кровли, внесены изменения в систему вентиляции и кондиционирования.

Со стороны проспекта Ленина на здании ведутся работы по оформлению фасада. К концу июля строители должны начать внешнюю покраску здания. Также на этот год в планах заказчика и исполнителя провести электрику и отопление, завершить работу над вентиляцией. И что немаловажно, до начала 2020 года пройдут торги по закупке музейного оборудования.

Сколько потратили и потратят еще?

278 млн рублей уже потрачено на новый музей, из них 40 млн освоено «Селфом» и примерно 238 обанкротившимся «СтройГАЗом». При этом ущерб от трехлетнего простоя новые власти края оценили в 30 млн рублей.

Всего на достройку музея из краевого бюджета выделили 611,7 млн. Кроме того впереди — закупка оборудования. До начала торгов расходы на оборудование оцениваются примерно в 900 млн.

Ранее предполагалось, что Алтайский край для достройки музея получит помощь из федерального бюджета в объеме 300 млн рублей. Однако сейчас краевые чиновники говорят о том, что помощи ждать неоткуда, поэтому все расходы возьмет на себя региональный бюджет.

Что мы увидим в итоге?

Срок выполнения контракта составляет 845 календарных дней. Исходя из этого, примерной датой открытия музея сейчас называют 15 января 2021 года. В результате должны получить следующее:

расширенную площадь музея ( если раньше зал вмещал менее 5% экспозиций фондохранилища , то сейчас сможет больше 10%),

если раньше зал вмещал менее 5% экспозиций фондохранилища то сейчас сможет больше 10%), большую служебную зону для фондохранилища,

мультимедийный зал для организации современных выставок,

актовый зал на втором этаже,

все необходимое для доступа и передвижения по музею малоподвижных граждан,

три лифта , способные перевозить даже самые тяжелые экспонаты,

способные перевозить даже самые тяжелые экспонаты, буфет в подвальной части на 84 посадочных места,

гардероб на 300 мест.

Строительство художественного музея в Барнауле. Алиса Батурина , altapress.ru.

Почему важно расширять фондохранилище?

Художественный музей Алтайского края сформировался коллекциями первых ведущих музеев страны (это и Русский музей, и Эрмитаж), поэтому фондовое собрание музея достаточно солидное. Те картины, которые хранятся сейчас в запасниках, не экспонировались многие годы. Ежегодно проводится их реставрация.

Прежде всего, реставрируют то, что войдет в число постоянных экспозиций. Это огромная работа, которая требует кропотливого, тщательного труда и, безусловно, денег (их тоже выделяют из краевого бюджета). Сейчас в фондохранилище очень тесно. Так как ежегодно (четыре раза в год) производится закупка новых работ, уже сложно находить под них место.

Строительство художественного музея в Барнауле. Алиса Батурина , altapress.ru.

Нужен ли такой дорогой музей жителям края?

В Барнауле сложился колоссальный дефицит экспозиционно-выставочных площадей. Столица края не может не то что принять другие коллекции, а даже представить свои большие выставки. Обновленный художественный музей станет одним из самых больших за Уралом.

В нем будут соблюдены все установленные нормы работы, начиная от температурного режима и влажности, заканчивая должной охраной объектов. Это позволит привлечь в Барнаул крупнейшие российские и даже зарубежные выставки. Помимо классического искусства в музее будут выставлять современные экспозиции — для этого специально выделили мультимедийный зал «Чердак».