Госинспекция нашла нарушения при строительстве детского технопарка в Барнауле

Застройщик объекта, государственное управление "Единый стройзаказчик", посчитал, что выполнил все необходимые работы. Но инспектор заметил, что:

внутреннюю отделку помещений, подъемную платформу, парапет и ограждения кровли сделали с нарушением требований проектной документации;

не доделали ограждения пандусов;

установили не все высокотехнологичного оборудования для обучения детей,

"забыли" про систему электрочасофикации, тактильные предупреждающие указатели и оборудование радиовещания, а также системы связи и информатизации для маломобильных групп населения.

Госинспекция выдала застройщику предписание устранить все эти нарушений. Позже ведомство проверит, как "Единый стройзаказчик" все это выполнит. В госинспекции подчеркнули, что имели право оштрафовать застройщика на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Технопарк "Кванториум" планируют открыть в Барнауле. Крайадминистрация выделила под эти нужды недостроенное здание на Папанинцев, 113. Его общая площадь более 2 тысяч квадратных метров. В нем ежегодно смогут заниматься до тысячи детей.