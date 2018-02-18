Госинспекция нашла нарушения при строительстве детского технопарка в Барнауле

Как минимум девять нарушений требований проекта обнаружил инспектор госстройнадзора, когда проверял, как подрядчик выполнил третий этап реконструкции здания детского технопарка "Кванториум". Об этом говорится на сайте госинспекции Алтайского края.
Застройщик объекта, государственное управление "Единый стройзаказчик", посчитал, что выполнил все необходимые работы. Но инспектор заметил, что:
- внутреннюю отделку помещений, подъемную платформу, парапет и ограждения кровли сделали с нарушением требований проектной документации;
- не доделали ограждения пандусов;
- установили не все высокотехнологичного оборудования для обучения детей,
- "забыли" про систему электрочасофикации, тактильные предупреждающие указатели и оборудование радиовещания, а также системы связи и информатизации для маломобильных групп населения.
Госинспекция выдала застройщику предписание устранить все эти нарушений. Позже ведомство проверит, как "Единый стройзаказчик" все это выполнит. В госинспекции подчеркнули, что имели право оштрафовать застройщика на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Технопарк "Кванториум" планируют открыть в Барнауле. Крайадминистрация выделила под эти нужды недостроенное здание на Папанинцев, 113. Его общая площадь более 2 тысяч квадратных метров. В нем ежегодно смогут заниматься до тысячи детей.
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